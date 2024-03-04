حمدان بن محمد: المشاركة الأوسع في «الألعاب الحكومية» بدبي تعزز البعد الدولي للمسابقة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت أمس، منافسات النسخة الخامسة الأكبر من نوعها من «الألعاب الحكومية» التي استضافتها دبي على مدار أربعة أيام، بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وشهدت منافسات محتدمة رفعت معايير البطولة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال حضوره جانباً من منافسات اليوم الختامي، أن المشاركة الأوسع من مختلف أنحاء العالم في النسخة الأكبر من نوعها للألعاب الحكومية في دبي، تعزز البعد الدولي للمسابقة، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وتنمي لدى المشاركين والمتابعين والفرق الدافع لتحسين الجاهزية، وتحقيق التطلعات، والحرص على الصدارة والريادة دوماً، ترسيخاً لنهج دبي.

وهنّأ سموه الفائزين الذين عملوا بروح الفريق الواحد، كما أشاد بالمستوى المتميز الذي أبداه المشاركون والمشاركات من كل الفئات والجنسيات، مؤكداً سموه أن المشاركة بحد ذاتها في مثل هذا الحدث الدولي، إنجاز. كما أشاد سموه بجهود المنظمين والشركاء والرعاة والداعمين للألعاب الحكومية.

وتوج الفائزين الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي، والمدير التنفيذي للعمليات في «وي ون دي بي ورلد»، أيوب الملا.

تحدي صغار السن

وجاءت نتائج فئة تحدي صغار السن، الأول من نوعه في تاريخ البطولة، بفوز فريق F3 بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني فريق باركور دي إكس بي، وجاء في المركز الثالث فريق «دزرت ستورم جونيورز».

تحدي الجهات الحكومية

وتميزت هذه النسخة بأداء بطولي ومنافسات محتدمة ضمن تحدي الحكومات. وحصد المركز الأول في فئة تحدي الجهات الحكومية للسيدات، فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تلاه في المركز الثاني فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة دبي.

أما في فئة تحدي الجهات الحكومية للرجال، ففاز بالمركز الأول فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، تلاه في المركز الثاني فريق حكومة عجمان، وحل في المركز الثالث فريق جهاز أمن الدولة في دبي.

تحدي المجتمع

أما في نتائج فئة تحدي المجتمع، فقد حصد المركز الأول فريق ناس، وجاء في المركز الثاني فريق بلوك 20 x امباير، فيما حل في المركز الثالث فريق سبريت ليفل.

تحدي المدن

وشهدت هذه النسخة من الألعاب الحكومية في دبي مشاركة عالمية ضمن فئة تحدي المدن، حيث مثّل المشاركون دولة الإمارات وأستراليا ومملكة البحرين والدنمارك والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأوزبكستان وبولندا وجمهورية التشيك وروسيا وسلوفاكيا وليتوانيا وهولندا وفرنسا والبرتغال.

وحل في المراكز الثلاثة الأولى في فئة تحدي المدن لهذه الدورة فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك في المركز الأول (للمرة الثانية على التوالي)، وفريق مدينة موسكو من روسيا في المركز الثاني، وفريق مدينة سانت بطرسبرغ من روسيا في المركز الثالث.

جوائز

وبلغت جائزة المركز الأول نصف مليون درهم، والثاني ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، وذلك للفائزين الثلاثة ضمن جميع الفئات.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فكانت 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

حضور جماهيري ومجتمعي متنوع

وسجلت النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية حضوراً جماهيرياً واسعاً ومتنوعاً من مختلف الفئات العمرية، حيث شهدت إقبالاً من جمهور كبير تجاوز 17 ألف متفرج، مع حضور عائلي لافت ومكثف.

كما شهدت البطولة مشاركة على الأرض من جانب قيادات من الجهات المشاركة، ما شكّل حافزاً للفرق المتنافسة لتقديم أفضل ما لديها في جو من الإيجابية والروح والأخلاق الرياضية العالية والتعاون.

دعم رفيع المستوى

وأسهم الدور الفاعل لشركاء الألعاب الحكومية 2024 في نجاح نسختها الأكبر بالعلامة الكاملة، حيث تلقت الألعاب الحكومية في نسختها الخامسة دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ضمت قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيس، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات (7X) كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، إضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و«جيب»، وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، إضافة إلى الجهود الفاعلة للجنة تأمين الفعاليات، ودبي الصحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

قدرات نوعية

ورسخت الألعاب الحكومية موقعها الريادي للدورة الخامسة على التوالي كإحدى أهم الفعاليات الرياضية في دبي التي تستقطب مشاركات عالمية، وأكدت قدرة دبي على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى وأنشطة رياضية تستقطب مشاركات عالمية من الجهات الأربع.

كما قدمت النسخة الحالية الأوسع في تاريخ الألعاب الحكومية، نموذج دبي المتميز في تنظيم فعاليات دولية ترسخ قيم المنافسة الشريفة، وتؤكد تميّز دبي في تنظيم أحداث ومنافسات عالمية المستوى.

• فريق F3 بطل فئة تحدي صغار السن.

• فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بطل فئة تحدي الحكومة - سيدات.

• فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي بطل فئة تحدي الحكومة - رجال.

• فريق ناس بطل فئة تحدي المجتمع.

• فريق مدينة كوبنهاغن بطل فئة تحدي المدن.