العين يتحدى الإرهاق والغيابات في مواجهة «نصر رونالدو»

سيكون استاد هزاع بن زايد عند الثامنة من مساء اليوم، مسرحاً لموقعة من العيار الثقيل بين العين وضيفه النصر السعودي ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء يدخله «الزعيم» وهو مطالب بتحدي عامل الإرهاق الذي يمر به، بسبب ضغط المباريات، نتيجة تداخل المسابقات، إلى جانب الغيابات المؤثرة، المتمثلة في المهاجم التوغولي لابا كودجو وهو أحد أبرز مفاتيح اللعب في الفريق.

ويمر «الزعيم» بمرحلة من ضغط المباريات بسبب تداخل روزنامة الموسم المحلي مع القاري، إذ يتعين عليه خوض 10 مباريات خلال 35 يوماً في أربع بطولات، وقد تسبب ذلك في موجة الإصابات التي ضربت الفريق بداية من المهاجم لابا كودجو الذي أعلن النادي غيابه رسمياً عن اللقاء، وإصابة المهاجم البديل عيسى خلفان بقطع في الرباط، وعدم وضوح الرؤية حول مشاركة الحارس خالد عيسى.

وسيقع على عاتق خط دفاع العين مسؤولية مضاعفة الجهود، للحد من خطورة الترسانة الهجومية للضيوف بقيادة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، وهو ما يمنع فريق العين من اللعب بنفس طريقته التقليدية التي يعتمد فيها على انطلاقات الظهيرين بندر الأحبابي وايريك جورجنيتس وهو ما قد يؤثر في الشكل العام للفريق.

ولا خيار أمام ممثل الإمارات أفضل من الفوز في اللقاء قبل مواجهة الإياب، إذا ما أراد بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته الـ17 التي سبق أن حقق خلالها اللقب في نسخة 2003، علماً بأنه خسر نهائي نسخة 2004 على يد الاتحاد السعودي، وكذلك لقب نسخة 2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي، في حين خرج من نصف النهائي في نسخة 2014 على يد الهلال السعودي.

وستكون مواجهة اليوم هي الثالثة على مستوى اللقاءات التاريخية، بعد مباراتي نسخة 2020 في مرحلة دوري المجموعات، وكان العين خسر ذهاباً في ملعبه (1-2)، لكنه فاز إياباً (1-صفر).

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 128 في تاريخ مشاركات الفريق في المسابقة، وقبل لقاء اليوم خاض «الزعيم» 127 لقاء حقق الفوز في 53، وتعادل في 36، بينما خسر 38، وسجل لاعبوه 196 هدفاً، واستقبلت شباكه 167 هدفاً.

في المقابل، فإن النصر السعودي هو الآخر يعيش الصعوبات ذاتها، المتمثلة في ضغط المباريات، إذ يخوض جدولاً مزدحماً مشابهاً للعين، كما أن الغيابات ضربت صفوفه في مركز حراسة المرمى، بعد إعلان غياب الحارسين وليد عبدالله وراغد النجار بداعي الإصابة، بينما يغيب نواف العقيدي للإيقاف.

• العين ينشد بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته الـ 17.