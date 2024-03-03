شرطة أبوظبي تدعو الجمهور الى الحضور المبكر لاستاد هزاع بن زايد والتشجيع بروح رياضية

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة نادي العين الإماراتي ونادي النصر السعودي غداً الاثنين 4 مارس ضمن دوري أبطال آسيا مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.