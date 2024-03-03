غريفاس بطل "دولية الشارقة للشطرنج".. وسالم عبد الرحمن خامساً

حقق الأستاذ الدولي الكبير اليوناني، افستراتيوس غريفاس، لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، والتي أقيمت تحت رعاية زوايا ووك، بعدما تصدر الترتيب العام عقب انتهاء منافسات البطولة، برصيد ثماني نقاط.

وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي، أليكسي بارسوف برصيد 7.5 نقطة، فيما حل الهندي فيهان دومير، بالمركز الثالث برصيد سبع نقاط ، واحتل الدولي الفلبيني كريستيان اسبايوس المركز الرابع ، وجاء خامساً لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبد الرحيم.

وعقب انتهاء منافسات اليوم الختامي قام الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهيب جعفر الزرعوني، بتكريم أصحاب المراكز الأولى، كما تم تكريم أصحاب الجوائز الخاصة والتي رصدتها اللجنة المنظمة للبطولة ، اذ حصل زايد جابر آل علي على جائزة أفضل لاعب من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ، وحصل السوري أمير رافع على جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات ، ونال الهندي سان جوي جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة ، كما وقع الاختيار على مواطنه غامبيتي ميراج، لنيل جائزة أفضل لاعب من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج ، وحققت الهندية أمينة شيخ اسرار جائزة أفضل لاعبة في البطولة، كما تم تكريم 30 فائزا من الجماهير خلال السحوبات التي جرت خلال منافسات البطولة، بمكافآت مادية وهدايا تذكارية.