أميركي يتجاوز "حادث" دولية دبي للطيران اللاسلكي وينافس تايواني على اللقب

حافظ الطيار الأميركي، نيكولاس ماكسويل، على المركز الثاني لبطولة "دبي ماسترز" الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي " فئة الهليكوبتر"، والتي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها حاليا اتحاد الامارات للرياضات الجوية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على ميدان نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هب آر سي "، رغم تعرض طائرته لحادث عارض اثناء منافسات الفترة الصباحية لليوم الختامي، مما اضطر الحكام لاستخدام الكارت الاصفر للمرة في البطولة ومنحه فرصة ثانية لتتجدد حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويواصل الطيار التايواني العالمي "كينو كو"، تألقه وصدارته للبطولة قبل جولة واحدة من الختام، وجاء مواطنه فافا ساسيكانا ثالثا، وتبعه في المركز الرابع الفرنسي دانكن بوسون، بينما حل الطيار التايلاندي سكارين سي دي في المركز الخامس.

وأكد نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا، يوسف حسن الحمادي، أن الجولة الأخيرة من الممكن أن تشهد تغيرات على مستوى المراكز بالنسبة للطيارين الخمس الذين تأهلوا للجولة الختامية لتحديد البطل

وقال في تصريحات صحافيه: "هذه الرياضة يصعب التكهن فيها بما يُمكن أن يحدث مع كل جولة، والتي تتطلب من الطيارين التحكم في الطائرة اثناء التحليق والهبوط داخل "الهدف" بثبات وسلام في نهاية الدقائق الثلاث المُخصصة للعروض".

وأضاف: " نتوقع ان تشهد الجولة الختامية منافسة شرسة بين الطيارين الخمسة وهذا ما يزيد من الاثارة مع اقتراب البطولة من الحسم، ويرفع مستواها الفني، كما أن من ابرز ظواهر البطولة هذا العام، هو العرض الجماعي الذي يقدمه أفضل الطيارين في نهاية كل جولة بمصاحبة الموسيقى تقديرا للجمهور المتابع للحدث محليا وعالميا عبر شبكة الانترنت كما حرصت اللجنة المنظمة على اجراء سحب في نهاية اليوم الثاني على القسائم التي يتم توزيعها على الجمهور الكبير الذي امتلأت به حديقة نادي سكاي هب .

على جانب آخر عقد اتحاد الامارات للرياضات الجوية، اجتماعا مع نظيره الماليزي على هامش البطولة، لتبادل الخبرات و الاستفادة من تجارب الاتحادين، اذ قام الجانب الماليزي بعرض برنامجه لطريقة تسجيل وتدقيق بيانات الطيارين والرخص المعتمدة وغيرها من الامور التنظيمية والفنية، فيما عرض نائب رئيس الاتحاد الاماراتي، يوسف حسن الحمادي، و الامين العام، محمد يوسف تجارب اتحاد الامارات والنجاحات الفنية والتنظيمية التي حققها الاتحاد خلال السنوات الماضية .