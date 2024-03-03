خبر "غير سار" لجمهور رونالدو قبل مواجهة العين والنصر

تلقى جمهور لاعب النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإمارات خبرا غير سار قبل مواجهة يوم الاثنين التي تجمع العين وضيفه النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويتسابق جمهور رونالدو من أجل الحصول على تذاكر لحضور المباراة، في وقت أعلن "موقع بلاتينيوم" أن الدفعة الأولى من التذاكر نفدت، وعلى الراغبين انتظار طرح الدفعة الثانية.

وقال مصدر "عيناوي" لـ"الإمارات اليوم" إنه لن يتم السماح لأي مشجع يرتدي قميص او شال الفريق المنافس بالدخول إلى الملعب، إلا في الجهة المخصصة للفريق الضيف (النصر السعودي)، والذي جرى تحديد بواباته من قبل المنظمين، كما أنه لن يتم استرداد القيمة المالية للتذكرة. ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 20:00 يوم الاثنين بتوقيت الإمارات (19:00 بتوقيت السعودية).