زورق الفيكتوري ثانياً في عالمية الاكس كات

فاز الزورق السويدي " سوي كات" بلقب الجولة الاولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة اكس كات، جائزة الفجيرة الكبرى، والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والتي اقيمت في المنطقة البحرية المحاذية لكورنيش الفجيرة بقيادة الثنائي سباستيان وارث نايروبي، وجاء زورق الفيكتوري تيم بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي بالمركز الثاني فيما حل زورق الشارقة ثالثا.

وتوج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الفائزين الاوائل بحضور المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري احمد ابراهيم البلوشي والدكتور رفاييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية و شارلس فيرشاد رئيس الاتحاد الامريكي للرياضات البحرية وعدد من القيادات الرياضية البحرية

وشهدت المنافسات خروج زورق فزاع بعد تعرضه لعطل مفاجيء، ويشارك في المنافسات 10 زوارق من الإمارات وأوروبا وأستراليا، وتختتم المنافسات الاحد باقامة الجولة الاخيرة.