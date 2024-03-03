أومبير بطل «تنس دبي» للمرة الأولى في تاريخه

توّج الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد التنس، النجم الفرنسي أوغو أومبير (المصنف 18 عالمياً)، بلقب بطولة «سوق دبي الحرة»، التي اختتمت أمس منافسات نسختها الـ32، وبلغ مجموع جوائزها المالية 3.2 ملايين دولار.

وتغلب أوغو أومبير، الفائز للمرة الأولى في تاريخه بلقب البطولة، على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (المصنف 23 عالمياً) في المباراة النهائية، بمجموعتين دون رد بواقع (6-4 و6-3)، ليصبح البطل الـ21 بتاريخ بطولة دبي للتنس، وينضم إلى القائمة الذهبية لأساطير هذه الرياضة، الذين نجحوا سابقاً في التتويج باللقب، أبرزهم حامل الرقم القياسي بثمانية ألقاب، السويسري روجيه فيدرر.

وحضر مراسم التتويج كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة كولم ماكلوكلين، ورئيس العمليات في سوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة راميش سيدامبي، والرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس صلاح تهلك، ونائب الرئيس لشؤون التسويق شينيد السباعي، وأمين السر العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، وممثلي رابطة اللاعبين المحترفين.

وحصل أومبير على جائزة المركز الأول، البالغة 550 ألفاً و140 دولاراً، إضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد الكازاخستاني بوبليك جائزة المركز الثاني، البالغة 296 ألف دولار، إضافة إلى 300 نقطة.

وأضاف النجم الفرنسي اللقب السادس في مسيرته، والثاني له في بطولات 500 نقطة، بعد تتويجه صيف 2021 بلقب بطولة «هاله» المفتوحة في ألمانيا، بتغلبه حينها على الروسي أندريه روبليف بمجموعتين دون رد (6-3 و7-6).