تتويج الفائزين بجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن الفائزين بـ«جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل»، على هامش أمسية «سوبر ساترداي 2024» التي أقيمت، أمس، في مضمار ميدان العالمي.

وتوج الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، الفائزين، خلال مراسم حفل تكريم الفائزين في الفئات السبع للجائزة، وتضمنت للمرة الأولى في تاريخها تقاسم لقب جائزة العطاء الدؤوب بين الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي الذي مثّل الدولة في محافل عدة، فضلاً عن رئاسته لنادي الشارقة للفروسية والسباق منذ تأسيسه عام 1991، وعلي خميس بالجافلة، أحد المؤسسين لانطلاق سباقات الخيل في الدولة، وهو أول رئيس لنادي دبي لسباق الخيل في 1992.

ونال المدرب العالمي سعيد بن سرور جائزة التميز لمسيرته الحافلة بالإنجازات، وكان آخرها الوصول للفوز رقم 500 في سباقات «الغروب» رفيعة المستوى، فضلاً عن الفوز بكأس دبي العالمي تسع مرات، إلى جانب الفوز ببطولة المدربين في بريطانيا أربع مرات.

وفي بقية الجوائز، فاز الجواد الياباني «إكوينوكس» بجائزة أفضل حصان، أما جائزة أفضل مالك فكانت من نصيب ملاك «إكوينوكس» ممثلين في سيلك ريسنغ كومباني. وفاز إيدان أوبراين بجائزة أفضل مدرب، وكانت جائزة أفضل فارس من نصيب ريان مور. أما جائزة اختيار الجمهور فنالها حمدان السبوسي الذي يعد أصغر الملاك سناً في الدولة، ويتمتع بحماس ومعرفة في السباقات، ويواظب على حضور السباقات ومتابعة أداء خيوله.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «الجائزة تترجم حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تكريم أصحاب الإنجاز، ونعتز بما حققته الجائزة التي تحمل اسم (فارس العرب) من تأثير منذ إطلاقها في 2017، حيث تم تكريم العديد من الأسماء المميزة في رياضة الفروسية وعالم سباقات الخيل».

وأضاف: «تؤكد الجائزة تفوق دبي والدولة في مضمار سباقات الخيول على الصعيد الدولي، والتي كان لسموه إسهامه الواضح في الارتقاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي، لتتحول الجائزة عقب سبع سنوات فقط من إطلاقها إلى إحدى أهم المنصات التي تحتفي بإنجازات المتميزين في هذه الرياضة التي ارتبطت بتاريخ الدولة، وموروثها الثقافي والاجتماعي والرياضي».

ومثلت أمسية «سوبر ساترداي» البروفة الأخيرة لكأس دبي العالمي المقرر له 30 مارس الجاري، وتضمن الحفل تسعة أشواط بإجمالي جوائز بلغت 10.3 ملايين درهم.

«ميلتاري لو» يتألق في «آل مكتوم كلاسيك»

تألق الجواد «ميلتاري لو» لمالكه ناصر عسكر بإشراف المدرب مصبح المهيري، بفوزه بلقب بطولة «آل مكتوم كلاسيك» التي جرت في الشوط السادس، وخُصصت للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية (غروب 2).

وتمكن «ميلتاري لو» بقيادة الفارس أوسكار شافيز، من تحقيق الفوز بقطعه خط نهاية مسار السباق الذي امتد لمسافة 1900 متر رملي في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و58 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ووك أوف ستارز» المملوك لـ«عذبة» للسباقات، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي.

وفي أبرز النتائج، انتزع الجواد «صني دو لوب» المملوك لحمد المرر، نجومية الشوط الافتتاحي الذي مثّل الجولة الثالثة من بطولة «آل مكتوم لتحدي الخيول العربية» التي خُصصت لخيول الفئة الأولى (غروب 1) لمسافة 2000 متر رملي، قبل أن تُهدي المهرة «سندريلا دريم» فريق «غودولفين» والمدرب شارلي آبلبي، لقب بطولة «جميرا 1000 غينيز» التي جرت في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر عشبي.

وتمكن الجواد «لوريل ريفر» بشعار «مزرعة جودمونت» وبإشراف المدرب بوبات سيمار، من انتزاع الفوز بلقب بطولة «برج نهار» المخصصة لخيول الفئة الثالثة (غروب 3) بمسافة 1600 متر رملي، ليذهب لقب بطولة «ند الشبا تيرف سبرينت» للمهرة «فروست آت دوان» المملوكة لعبدالله المنصوري، بإشراف المدرب وليام نايت.

وعاودت خيول غودولفين للتألق، بانتزاع الجواد «بود آكت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب بطولة «دبي ستي أوف غولف» المخصصة لخيول الفئة الثانية (غروب 2) لمسافة 2410 أمتار عشبية.