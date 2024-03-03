رمسـة مـلاعب

انتقاد

استغرب لاعب دولي سابق الانتقادات التي توجه للاعبين المواطنين بسبب المبالغ المالية التي يتقاضوها، من دون التطرق - حتى الآن - إلى تلك التي تدفع للاعبين المقيمين بلا أي مردود حقيقي أو تطور فني في أدائهم.

تحكيم

انتقد مدربون المستوى التحكيمي في دوري الدرجة الثالثة، وقلة خبرة قضاة الملاعب الجدد في إدارة المباريات، ما تسبب في الكثير من الأزمات والبطاقات الملونة والغرامات، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الأندية التي تتكفل برسوم إقامة المباريات.

لاعب

حاول لاعب مواطن الاستفسار عن وضعه في أحد أندية دوري المحترفين، لاسيما أن عقده ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، وما إذا كان سيتم التجديد له أم لا، لكي يبحث عن فريق آخر في حالة عدم التجديد له، خصوصاً أن النادي يعتمد على لاعبي فريق الرديف.