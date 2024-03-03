«ديربي أبوظبي» يتلوّن بـ «العنابي»

حسم الوحدة «ديربي أبوظبي» بتغلبه على الجزيرة 3-2، أمس، على استاد آل نهيان، في ختام الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق النجم الإيراني أحمد نور الله الذي استغل تمريرة وصلته من رأس لوكاس بيمينتا فحوّلها بالكعب داخل الشباك (17).

وعزز الوحدة تقدمه عن طريق البرازيلي، آلان ماركيز، بعد كرة مرتدة من الحارس علي خصيف لجأ فيها إلى مهاراته قبل أن يُسدد داخل الشباك (41).

ولكن الكونغولي نيكسنيس كيبانو، نجح في تقليص الفارق لمصلحة الجزيرة، من تسديدة على يمين الحارس (44)، وعاد اللاعب ذاته ليمنح الجزيرة التعادل بعد هفوة من دفاع الوحدة، ووضع الكرة بسهولة داخل المرمى (62).

لكن آلان ماركيز أبى أن تخرج المباراة بالتعادل، فمنح فريقه التقدم من جديد من تسديدة رائعة سكنت على يسار حارس الجزيرة (69). وصعد الوحدة بهذا الانتصار إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وتراجع الجزيرة للمركز السابع برصيد 20 نقطة.

من جهته، واصل النصر تألقه بقيادة مدربه الهولندي ألفريد شرودر، وتغلب على ضيفه بني ياس بهدف من دون رد. وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البرتغالي لوري ميديروس، بعد تمريرة ناجحة من زميله موسى ندياي ليُسددها بشكل مُحكم (22).

وقفز النصر بهذا الانتصار مركزين ليصل إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة، فيما تجمّد رصيد بني ياس عند النقطة 16 في المركز العاشر.