دبا في اختبار صعب أمام العروبة اليوم

يخوض دبا الفجيرة على ملعبه اختباراً صعباً الساعة 17:25، عندما يستضيف العروبة ضمن الجولة 23 لدوري الدرجة الأولى. ويتصدر العروبة المسابقة بـ52 نقطة، بينما لدى دبا 23 نقطة في المركز الخامس. ويراهن دبا على الفوز في المباراة لتعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين»، لكن مواجهة العروبة تُعدّ تحدياً واختباراً صعباً على دبا.

وفي مباراة أخرى بالتوقيت نفسه، يطمح رابع الترتيب الظفرة برصيد 33 نقطة إلى استعادة آماله في المنافسة على الصعود حين يواجه مضيفه مصفوت (19 نقطة)، والذي يسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط في الدوري. وفي بقية المباريات، يلعب مسافي مع الجزيرة الحمراء، والفجيرة مع «غلف إف سي»، والرمس مع «غلف يونايتد.