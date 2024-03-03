ديالو: الفوز على الشارقة مجرد 3 نقاط زادت في رصيد الوصل

أبدى لاعب الوصل، أداما ديالو، سعادته بالفوز على الشارقة بهدفين دون رد، أول من أمس، في الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أهمية الانتصار، بينما في الوقت نفسه شدد على أن «الفهود» حصل فقط على ثلاث نقاط.

وقال ديالو لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز على الشارقة له أهمية كبيرة، لأنه تحقق على فريق قوي، ولديه حظوظ في المنافسة على اللقب، لكنه مجرد ثلاث نقاط زادت في رصيد الوصل»، موضحاً: «المباراة كانت صعبة مثلما توقعنا، خصوصاً أن الشارقة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، لكن الوصل خاض اللقاء بتركيز كبير وحقق فوزاً مهماً».

وتابع: «لم تسنح العديد من الفرص للفريقين في الشوط الأول، بينما أرى أن توقيت الهدف الأول كان جيداً جداً لنا، لأنه جاء قبل نهاية الشوط الأول». وأضاف: «في الشوط الثاني لعب الفريق بطريقة جيدة، رغم محاولات الشارقة إحراز التعادل، ولكن (الأصفر) كان منظماً، وحافظ على تقدمه قبل أن نضيف الهدف الثاني الذي حسم اللقاء».

وحول اقتراب الوصل من حسم لقب الدوري، قال اللاعب العاجي: «من المبكر جداً الحديث عن حسم الوصل اللقب، لأننا في بداية الدور الثاني، ومرحلة الإياب أقيمت منها جولتان فقط، وتتبقى 11 مباراة يجب أن نخوضها بكل تركيز، وأن ندخل كل مباراة كأنها (نهائي)».

وعن رأيه في مردوده مع «الفهود» في موسمه الثاني، قال: «سعيد جداً بمشاركتي في عدد جيد من المباريات مع الوصل في الموسم الحالي، وحصولي على فرصة المشاركة أساسياً، وإحراز عدد من الأهداف، وبالتأكيد لدي المزيد الذي أستطيع أن أقدمه في المرحلة المقبلة، والأهم بالنسبة لي بعيداً عن تألقي على المستوى الفردي، هو أن يواصل الفريق تألقه ويحقق الانتصارات في الفترة المقبلة».

وقال المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً: «إن الوصل لديه حظوظ كبيرة في بطولات الموسم، وليس الدوري فقط، والأهم أن نمنح كل بطولة حقها في التوقيت المناسب، حيث إننا سنغلق ملف الدوري حالياً، ونبدأ الاستعداد لمواجهة الوحدة الخميس المقبل في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ إنها ستكون مواجهة صعبة، رغم فوز الوصل في الذهاب بهدفين مقابل هدف، ولكن كل الاحتمالات قائمة، ولدينا رغبة كبيرة في التأهل إلى النهائي».

واختتم تصريحاته بالإشادة بجمهور الوصل، وقال: «جمهور الوصل يلعب دوراً كبيراً في دعم الفريق، ولا يكتفي فقط بالحضور إلى استاد زعبيل، ولكن يذهب خلفنا في جميع الملاعب، وهو ما يمنحنا حافزاً إضافياً لتقديم كل ما لدينا وتحقيق الفوز، ونأمل أن نسعدهم في نهاية الموسم بوجودنا على منصّات التتويج».

. من المبكر جداً الحديث عن حسم الوصل لقب الدوري.