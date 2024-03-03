إطلاق المسابقة التجريبية لـ «الجري والقوس والسهم» في دبي

أطلق الاتحاد الدولي للقوس والسهم، مساء أول من أمس، المسابقة التجريبية لـ«الجري والقوس والسهم»، التي أقيمت في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتُعدّ المسابقة الجديدة الأولى في الشرق الأوسط التي تدمج بين لعبتي «ألعاب القوى من خلال سباق الجري، و«القوس والسهم»، بمشاركة 24 رامياً من غير أصحاب الهمم. وجاء إطلاق المسابقة التجريبية على هامش بطولتي فزاع الدوليتين لرفعات القوة والقوس والسهم لأصحاب الهمم.

من ناحية أخرى، يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة الثامنة لـ«دولية فزاع للقوس والسهم» لأصحاب الهمم، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة يمثلون 56 دولة، وتستمر حتى الخميس المقبل. وتُعدّ «نسخة دبي» الفرصة الأخيرة للأبطال لكي يحققوا أرقاماً تأهيلية، من أجل وجودهم في النسخة المقبلة لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024).

وفي نتائج بطولة رفعات القوة، التي تختتم الأربعاء المقبل، حصل التركي عبدالله خيبنار على ذهبية أفضل رفعة في مسابقة 49 كلغ، بينما حلّ ثانياً ونال الفضية العراقي مسلم السوداني، وثالثاً نال البرونزية الصيني يو زينغ. وأحرز التركي خيبنار أيضاً ذهبية المجموع العام.

وفي مسابقة «الأساطير»، التي تقام على هامش البطولة المخصصة للاعبين فوق 45 سنة، حصل بطل الإمارات سيف الزعابي على ذهبيتي وزن 72 كلغ في أفضل رفعة والمجموع العام.