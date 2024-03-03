منتخب الجودو يختتم مشاركته في «طشقند غراند سلام» اليوم

يختتم منتخب الجودو، اليوم، مشاركته في بطولة «طشقند غراند سلام» الكبرى، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، وبمشاركة 68 دولة. ويشارك لاعبا المنتخب غريغوري آرام في منافسات الوزن الثقيل تحت 90 كلغ، وظافر آرام في وزن تحت 100 كلغ، بعد اعتذار اللاعب عمر معروف عن عدم المشاركة في منافسات وزن فوق 100 كلغ، بسبب الإصابة.

وشارك منتخب الجودو في البطولة بمجموعة من اللاعبين واللاعبات، ضمن استعداداته لبطولة العالم التي تستضيفها الإمارات مايو المقبل. وشهدت منافسات البطولة أول من أمس، فوز اللاعب كريم عبداللطيف على البطل الإسباني خورخي جارسيا في وزن تحت 73 كلغ، ثم خسارته أمام الأوزبكي أوعبيدخون نومانوف، كما خسر طلال شفيلي في وزن تحت 81 كلغ، في الدور التمهيدي أمام بطل بلغاريا جورجي جراماتيكوف بالإسكور. وتعرّضت اللاعبة بشيرات خرودي، التي بلغت الأدوار الإقصائية في وزن 52 كلغ، للخسارة بصعوبة أمام الفرنسية والمصنفة الأولى أماندين بوشارد، لتحصد خرودي المصنفة الرابعة في البطولة والعاشرة عالمياً، المركز الخامس في ترتيب الوزن الذي ضم 33 لاعبة.