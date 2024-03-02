حماد: العين لا يهاب أي منافس

أكّد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، قدرة «الزعيم» على تحقيق الانتصار في مواجهة ضيفه النصر السعودي غداً في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، لافتاً في الوقت نفسه إلى حاجتهم لحضور جماهير العين بقوة وبفعالية خلف الفريق.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نحتاج إلى أن يكون الملعب كله ممتلئاً، ومن المهم أن يكون الجمهور متفاعلاً، الحضور ليس بالعدد ولكن بالفاعلية، وأنا أثق بأن جمهور فريق العين سيكون في الموعد». وشدد حماد على أن العين سيواجه النصر السعودي، وليس نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال إن «العين لا يهاب أي منافس»، وتابع: «نادي العين على مدار تاريخه سبق وأن واجه أندية كبيرة ولاعبين نجوم، لذلك أنا على يقين أن لاعبينا لا يهابون أي منافس، وكل ما أتمنى هو أن يكون الحضور الجماهيري في المدرجات فعّال».

وأشار إلى أن النصر له تاريخه، وأن الدوري السعودي من أفضل الدوريات ليس على مستوى آسيا فقط، وإنما على مستوى العالم، وقال: «لكن نحن فريق العين لذلك فإن هدفنا واضح، وهو المنافسة على أي بطولة نشارك فيها».

وشدد على أهمية الأخذ في الحسبان بأن المباراة أمام فريق وليس في مواجهة لاعب واحد وهو النجم العالمي رونالدو، وقال: «نريد من الجماهير الإماراتية أن تحضر للوقوف خلف العين، لأننا فريق يمثل الإمارات».

ووصف عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم المناوشات بين جماهير فريقي العين والنصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها حلاوة كرة القدم، وقال: «نحن في الفريق يجب ألا تعنينا هذه الأمور، وعلينا التركيز في أرضية الملعب، أما المناوشات فهي حلاوة كرة القدم، ولكن في نهاية المطاف علينا أن نبتعد عنها قدر المستطاع».

وحول ما إذا كانت هناك طريقة محددة لعزل اللاعبين عن أجواء مثل هذه المباراة، خصوصاً أن المنافس بين صفوفه لاعب عالمي بحجم رونالدو، قال حماد: «صحيح أن الجيل الحالي يختلف عن السابق، ولكن لا ننسى أنهم تدرّجوا في المراحل السنية والمنتخبات، كما أنهم يلعبون في صفوف نادي العين، الذي يمتلك إرثاً وتاريخاً، وأي لاعب كرة قدم يرتدي قميص هذا النادي يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه».

وأشار حماد إلى أن المنافس الأشرس للعين، هو الإرهاق، وقال: «الفريق يمر بحالة من الإجهاد بسبب تداخل المسابقات، الإرهاق هو منافسنا الأشرس، والأمر واضح في اللاعبين، حيث تسبب في بعض الإصابات، على غرار ما حدث مع المهاجم لابا كودجو، ويعمل الجهازان الفني والطبي بشكل متواصل في سبيل استشفاء اللاعبين من الإرهاق وتحضيرهم للاستحقاقات».

واختتم: «أتمنى أن يكون جميع لاعبي الفريق في كامل جاهزيتهم لخوض هذه المباراة المهمة، وفي تقديري أن الفوز فيها سيقطع بنا شوطاً كبيراً في رحلة التأهل إلى نصف النهائي، لأننا نلعب على أرضنا وعلينا الاستفادة من هذا العامل».

معاذ كمبال - أبوظبي

. أثق بأن جمهور العين سيكون في الموعد.

. هدفنا واضح، وهو المنافسة على أي بطولة نشارك فيها.