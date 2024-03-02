دوري أدنوك للمحترفين.. الوصل يحبط المنافسين والجزيرة يتدحرج والنصر المستفيد الأكبر

أحبط فريق الوصل المتصدر منافسيه الذين كانوا ينتظرون تعثره أمام الشارقة في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بحسم اللقاء لصالحه بهدفين نظيفين ليواصل "الامبراطور" قبضته بيد من حديد على صدارة جدول الترتيب بعد أن بلغ النقطة 39، علماً بأنه يملك مصيره بيد، بينما قلصت الخسارة "الملك" من حظوظ الملك في المنافسة، إذ تجمدت نقاطه عند 26 متراجعاً للمركز الخامس.

وبدوره واصل فريق العين الضغط على الوصل بانتصاره العريض 5-3 على ضيفه حتا في اللقاء الذي دفع فيه المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو بمجموعة من اللاعبين البدلاء من أجل اراحة العناصر الأساسية للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، وقد استطاع "الزعيم" بالفوز من الوصول للنقطة 31 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن "الامبراطور" لكن "البنفسجي" لديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة.

وبدوره، حقق فريق شباب الأهلي انتصاره التاسع هذا الموسم والذي جاء على حساب خورفكان بثلاثية نظيفة، ليضيف "الفرسان" بذلك النقطة 30 إلى رصيدهم ويبقي على آمالهم في صراع المنافسة على اللقب والذي بات فيه الفريق يحتاج لخدمة الآخرين بتعثر الوصل والعين.

وحسم الوحدة "ديربي أبوظبي" أمام الجزيرة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتقدم بذلك إلى المركز الرابع في جدول الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 27، بينما تدحرج "فخر أبوظبي" إلى المركز السابع مشكلاً بذلك لغزاً محيراً.

وكان النصر المستفيد الأكبر في الجولة، بفوزه على ضيفه بني ياس بهدف نظيف وصل إلى النقطة 21 متقدماً للمركز السادس مستفيداً من خسارة الجزيرة من الوحدة، وهو ما يمثل مفاجئة كبيرة خصوصاً وأن "العميد" كان يحتل المراكز الأخيرة لكن الحال تغير مع وصول المدرب الهولندي الفريد شرودر الذي يبدو أنه نجح في تغير المعادلة.

ووصل البطائح إلى المنطقة الدافئة بانتصاره الثمين خارج ملعبه على حساب اتحاد كلباء 2-1، ليقفز بذلك إلى النقطة 19، بينما تجمدت نقاط "النمور" عند 13 نقطة متراجعاً إلى المركز الثاني عشر وهي النتيجة التي تسببت في اقالة مدرب الفريق، الإيراني فرهاد مجيدي.

وأنعش عجمان حظوظه في الابتعاد عن منطقة الخطر بانتصاره المهم على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين، ليبلغ بذلك النقطة 14 في رصيده متقدماً إلى المركز الحادي عشر، بينما واصل "الصقور" البقاء في المركز الأخيرة برصيد 5 نقاط فقط.

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جدول الترتيب بعد الجولة 15:

الوصل 15 مبارة 39 نقطة

العين 14 مباراة 31 نقطة

شباب الأهلي 14 مباراة 30 نقطة

الوحدة 15 مباراة 27 نقطة

الشارقة 15 مباراة 26 نقطة

النصر 15 مباراة 21 نقطة

الجزيرة 14 مباراة 20 نقطة

البطائح 14 مباراة 19 نقطة

خورفكان 15 مباراة 17 نقطة

بني ياس 14 مباراة 16 نقطة

عجمان 14 مباراة 14 نقطة

كلباء 15 مباراة 13 نقطة

حتا 14 مباراة 13 نقطة

الإمارات 14 مباراة 5 نقاط

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ترتيب الهدافين

11 لابا كودجو (العين)

9 عمر خريبين (الوحدة)

9 علي مبخوت (الجزيرة)

9 فابيو ليما (الوصل)

صانعو الأهداف

9 نيكولاس خمينيز (الوصل)

6 أحمد نور الله (الوحدة)

6 اليخاندرو بوزيلو (الجزيرة)

6 ايريك جورجنيتس (العين)

تصدي الحراس

67 فهد الظنحاني (بني ياس)

57 سهيل عبدالله (الإمارات)

53 إبراهيم البلوشي (البطائح)

52 سالم خيري (حتا)