التايواني كيني كو ينتزع صدارة دولية دبي للطيران اللاسلكي

انتزع الطيار التايواني كيني كو، صدارة اليوم الثاني من منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية والتي يحتضنها نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هوب" والتي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيما حل في المركز الثاني حامل اللقب الامريكي نيكولاس ماكسويل، وجاء بعده التايلاندي فافاساسيكانا، ثم مواطنه كامنونوي رابعا في حين جاء بالمركز الخامس، الصيني بيتر هايسو وابتعد عن دائرة المنافسة الايطالي ميركو احد اقوى المرشحين وحامل لقب البطولة الثانية كما ابتعد ايضا الطيارين الإماراتيين الثلاث،جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي، عن صراع المنافسة.

وتوقع نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا، يوسف حسن الحمادي، ان يشهد ختام البطولة التي تقام "الأحد" مفاجآت عده سواء على صعيد العروض الحرة او المنافسة التي انحصرت بين خمسة طيارين تأهلوا بالفعل الى النهائي.

ومن جانبه كشف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية، محمد يوسف، أن هناك تعاونا وبرتوكول، سيتم توقيعه مع الاتحاد الاسيوي للرياضات الجوية ممثلا في رئيس الاتحاد والمستشار الفني وعدد من رؤساء اللجان بالاتحاد، بشأن العديد من الأمور التي تخص اللعبة على المستوى القاري.

وقد شهد اليوم الثاني مهرجان كرنفالي، اذ قدم مجوعة من الطيارين بقيادة البطل العالمي الإماراتي، طارق السعدي، عرضا جماعيا استعرضوا فيه مهاراتهم الفائقة في هذا النوع من الطائرات كما قدم بعض الطيارين المحليين عرضا خارج المنافسات للطائرات النفاثة ونالت اعجاب الجمهور الكبير، الذي حرص على حضور منافسات البطولة، مع قيام اللجنة المنظمة بتقديم جوائز كبير عبر سحوبات جرت على هامش المنافسات.