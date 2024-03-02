حصل على العلامة الكاملة.. يوناني يتصدر بطولة الشارقة الدولي للشطرنج

افتتح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بطولة الشارقة الدولية، التي تقام برعاية زوايا ووك، بمشاركة 120 لاعبا ولاعبه من 25 دولة، وتقام وفق النظام السويسري من 9 جولات.

وحضر الافتتاح، نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج، عمران عبد الله النعيمي، والأمين للعام للنادي، عمر نعمان ال علي، رئيس اللجنة الثقافية، خليفة المزروعي، ومدير البطولة، ياسر محمد، و عبيد عوض الطنيجي مؤسسس زوايا مول، وتم خلال حفل الافتتاح تكريم مؤسس لعبة الشطرنج بالشارقة علي سعيد ابو خليل تخليدا لذكراه.

وشهد اليوم الاول إقامة خمس جولات، اذ تصدر البطولة، الاستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس وحيدا بالصدارة بالعلامة الكاملة، وجاء في المركز الثاني كل من الأوزبكي أليكس بارسوف والفلبيني ليفي ميركادو ، برصيد 4.5 نقطة لكل منهما، في حل في المركز الثالث، سبعة لاعبين وهم الهندي فيهان ديمير ' والمصري رامز سمير ، والفلبينيان اسبايوس كريستيان ومواطنه بريت ميشيل ، و سالم عبد الرحيم لاعب نادي الشارقة ، والأوزبكية شاخنوزا سابيروفا ، والنيجيري فاكواندي بابتودي، ولكل منهم 4 نقاط.

وتُستكمل البطولة، اليوم السبت منافساتها بإقامة أربعة جولات فيلتقي على الطاولة الاولى الأستاذان الدوليان الكبيران اليوناني افستراتوس جريفاس والأوزبكي أليكسي بارسوف ، وتجمع الطاولة الثانية الدولي المصري رامز سمير مع الدولي الفلبيني ليفي ميركادو ، وعلى الطاولة الثالثة تلتقي الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا مع منافسها الفلبيني اسبايوس كريستيان ، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي النيجيري فاكواندي بابتودي مع الهندي فيهان دومير ، وفي مباراة مهمة على الطاولة الخامسة يلتقي لاعب الشارقة سالم عبد الرحيم مع الفلبيني بريت ميشال.