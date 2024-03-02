صراع إيطالي أمريكي في اليوم الأول لبطولة دبي الدولية للطيران اللاسلكي

دعا المدير العام للهيئة العامة للرياضة، غانم مبارك الهاجري، شباب الوطن من الجنسين للإقدام على ممارسة رياضة الطيران اللاسلكي " فئة الهليكوبتر"، أسوة بما يُحققه ثلاثي الامارات " جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي " الذين يُشاركون في منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية والتي يحتضنها نادي دبي للطيران اللاسلكي "سكاي هوب" والتي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال الهاجري، خلال حضوره افتتاح الجولة الأولى من البطولة والتي جرت "الجمعة"، إن ما قدمه المشاركين في البطولة عكس قدرتهم على التفوق والابداع في واحدة من أكثر الرياضات تطورا في الفترة الأخيرة.

وأضاف: مثل هذه الرياضات تعتمد على التفوق الذهني والعلمي والابداع الفكري مؤكدا انه على ثقة ان الرياضيين الإماراتيين لا يدخرون جهدا من أجل رفع اسم وطننا الغالي في كافة البطولات والمحافل الرياضية سواء الإقليمية والقارية والعالمية مما يرسخ السمعة والمكانة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالميا خاصةً على الصعيد الرياضي وبما يتماشى مع رؤى وتوجهات قيادتنا الرشيدة".

وشهد اليوم الاول من البطولة منافسات ساخنة بين ابطال العالم وخاصة الايطالي ميركو حامل اللقب والامريكي نيكولاس ماكسويل بطل النسخة الثانية كما شهدت الجولة مشاركة ثلاثة طيارين من ابناء الامارات هم جاسم الكتبي وعبد الله الريس وثامر الشامسي وقد ابلى كل منهم بلاء حسنا وكانوا محل اعجاب المشاهدين وتستكمل البطولة السبت بجولة جديدة من المنافسات، ولكن هذه المرة بالموسيقى ليتأهل الاوائل من مجموع النقاط في الجولتين الأولى والثانية الى الجولة الثالثة والختامية لتحديد الفائز باللقب.

وأكد مدير البطولة طارق السعدي أن كل طيار يحصل على ثلاث دقائق في كل جولة لتقديم عرضه الجوي بالتحكم في الطائرة من خلال حركات طولية وعرضية وأكروباتية صعودا وهبوطا وبشكل دائري ويحصل على درجات تقييم من اللجنة الفنية لتحديد مهارة الطيارين وترتيبهم النهائي.