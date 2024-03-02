«التزلج على اللوح» في دبي تدخل المراحل النهائية اليوم

تدخل منافسات الجولة العالمية للتزلج على اللوح، المراحل النهائية لفئة «بارك»، حيث يترقب إعلان المتأهلين الـ44 إلى أولمبياد باريس 2024. وتدخل منافسات الجولة العالمية المقامة في ضيافة دبي، المراحل الحاسمة اليوم، حيث تنطلق منافسات نصف النهائي للسيدات في الساعة 15:20 عصراً، تليها منافسات نصف نهائي الرجال في الساعة 18:20 مساء، ثم نهائي السيدات في الساعة 18:00 مساء غد، تليها منافسات نهائي الرجال في الساعة 19:05 في اليوم نفسه.

وسيتم الإعلان عن الترتيب النهائي للمتأهلين للمشاركة في الألعاب الأولمبية، بعد ختام البطولة التي تقام في دبي هاربر، وتنظمها مؤسسة «وورلد سكيت» وشركة أرادَ للتطوير العقاري من 25 فبراير إلى 10 الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وشركة شمال القابضة، وتعد المحطة الأخيرة قبل الأولمبياد.

وسيتم تحديد أسماء 44 متأهلاً من فئة «بارك»، بينهم 22 مشاركاً من الذكور و22 من الإناث، وسينضم إليهم 44 متأهلاً من منافسات «ستريت» التي تنطلق غداً وتستمر حتى 10 الجاري. ويشارك في الفئتين أكثر من 500 مشارك من محترفي التزلج على اللوح من 65 دولة من مختلف قارات العالم، من أبرزها اليابان والصين والبرازيل، وأمريكا وأستراليا، من بينهم أبطال أولمبيون حاصلون على ميداليات أولمبية ذهبية في الدورات السابقة. وتعد هذه المشاركة الأكبر من نوعها على مستوى بطولات التزلج العالمية، إذ تُشكل تصفيات هاتين الجولتين على مدار 11 يوماً، محطة الانتقال في الطريق للمشاركة في الأولمبياد.

وتم تشييد أكبر ميدان تزلج في تاريخ هذه البطولة بمساحة تبلغ 75 ألف قدم مربعة، ويتوافق مع المعايير الأولمبية، ونال إشادة عالمية وحاز تصنيف «C». كما أثنى رئيس الاتحاد الدولي ساباتينو أراكو في تصريح صحافي على الميدان، وأكد أنه أضاف روعة إلى المنافسات، وأتاح للمشاركين وللجمهور الاستمتاع بأقوى العروض.

. 44 متأهلاً إلى الأولمبياد سيتم الكشف عنهم غداً ضمن فئة «بارك».