هيرانثا رايلي ترتب «روزنامة» نجوم «تنس دبي» للنسخة الـ 32 على التوالي

تواصل مسؤولة قسم الضيافة في بطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، الهندية هيرانثا رايلي، للنسخة الـ32 على التوالي، الاهتمام بنجوم ونجمات الكرة الصفراء، وتنظيم احتياجاتهم ومتطلباتهم، والحصول على خدمات لوجستية في البطولة التي يسدل الستار عليها مساء اليوم في بطولة الرجال، بعد أن شهد السبت الماضي ختام منافسات السيدات.

ورافقت هيرانثا «تنس دبي» منذ انطلاقتها عام 1993 في تجربة ملأى بالتحديات. وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على فرصة عمل مؤقتة مع البطولة في نسختها الأولى، للاهتمام بالتفاصيل والاحتياجات التي يبحث عنها اللاعبون واللاعبات، قبل التحول تدريجياً إلى العمل بطريقة احترافية مع طاقم عمل خبير نجح سريعاً في بناء جسور الثقة مع نجوم ونجمات الكرة الصفراء». وقالت إن الروزنامة الخاصة باحتياجات المشاركين وبأعلى المعايير، تتطلب حجوزات الطيران، والحجوزات الفندقية، ومواعيد وجداول التدريبات والملاعب. وأضافت: «الاهتمام بأدق التفاصيل أسس للنجاحات الكبيرة التي بنتها بطولات (سوق دبي الحرة) في توفير خدمات لوجستية وأمور تنظيمية، تضاهي ما يتم توفيره في البطولات الكبرى».

وتابعت: «الخدمات المميزة التي تقدمها البطولة جعلت أساطير التنس، أمثال السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والجيل الجديد من اللاعبين، أكثر حرصاً على القدوم مبكراً، لثقتهم الكبيرة بالحصول على جداول زمنية وفترات تدريبية وملاعب احترافية عالية المستوى».