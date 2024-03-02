العراق يتقلّد أول ذهبية عربية في «دولية فزاع» لرفعات القوة

تقلّد العراق الذهبية العربية الأولى في افتتاح بطولة فزاع الدولية الـ13 لرفعات القوة لأصحاب الهمم، عن طريق اللاعب رسول كاظم الذي حلّق بالمركز الأول في منافسات وزن 80 كغم للرجال، ونال البريطاني ماتيو هاردنغ الميدالية الفضية، تلاه في المركز الثالث والميدالية البرونزية سابروف من تركمانستان.

وشهدت ضربة البداية تحطيم الرقم القياسي العالمي الأول، عن طريق الصينية جو لينغ في مسابقة أفضل رفعة لوزن 45 كغم سيدات، حينما رفعت 121 كغم متخطية الرقم القياسي العالمي السابق (120 كغم) تاركة الميدالية الفضية للتركية نازمي، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البريطانية نيسون.

وتألقت التركية نازمي في اليوم الأول، حينما حلقت بأربع ميداليات (ذهبيتين وفضية وبرونزية) في فئات النخبة وأفضل رفعة والمجموع العام.

وفي مسابقة أفضل رفعة وزن 41 كغم للسيدات كان المركز الأول من نصيب الصينية زي تلتها في المركز الثاني البرازيلية لارا، فيما حلت الأوكرانية كوبيكا ثالثة.

وفاز سابروف من تركمانستان بذهبية المجموع العام للنخبة في وزن 80 كغم، تلاه في المركز الثاني العراقي محمد عباس محمد، فيما كان المركز الثالث من نصيب الياباني أودو.

من جهته، ثمّن مدرب منتخب العراق عماد عاشور، الذهبية العربية الأولى في البطولة التي حصل عليها منتخب بلاده، وقال في تصريحات صحافية: «إن رسول كاظم كان في الموعد محققاً ما سعى إليه، خصوصاً أنه حجز مقعده مبكراً للمشاركة في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)».

وأضاف أن «رسول كاظم نجح في الحصول على المركز الأول بالإرادة والخبرة وتكتيكات الجهاز الفني، ما كان له المردود الإيجابي على المحصلة النهائية التي حصل عليها».

وأشار إلى أن «دولية فزاع» تعتبر من البطولات المهمة التي لها مكانتها المرموقة في خريطة رياضة أصحاب الهمم في العالم، مؤكداً أن تسابق الأبطال النخبة للمشاركة فيها لم يأت من فراغ، وإنما يعكس قيمة هذه البطولة، متمنياً أن يحقق لاعبو ولاعبات العراق النتائج المرجوة.

ووجه عماد عاشور الشكر إلى جهود اللجنة المنظمة ونادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم هذا الحدث العالمي المهم بإمكانات عالمية.