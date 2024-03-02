الوصل يحسم القمة أمام الشارقة

حسم فريق الوصل يوم أمس قمة الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام الشارقة، وذلك بنتيجة هدفين لصفر، في المباراة التي جمعت الطرفين على استاد زعبيل بنادي الوصل، ليعزز «الإمبراطور» صدارته للدوري بالنقطة الـ39، بينما تجمدت نقاط «الملك» عند 26 في المركز الرابع. وافتتح التسجيل للوصل نجمه الشاب عبدالرحمن صالح في الدقيقة 37، وذلك حين سدد كرة أرضية قوية غيرت مسارها بعد أن اصطدمت بلاعب الشارقة كايو. ورغم ضغط الشارقة في الشوط الثاني لتعديل النتيجة، حسم علي صالح النتيجة للوصل بالهدف الثاني في الدقيقة 86 بتسديدة متقنة.

وفي مباراة ثانية استفاد فريق شباب الأهلي من التبديلات الهجومية التي دفع بها مدربه ماركو نيكوليتش، خلال مواجهة خورفكان، وحقق انتصاراً ثميناً وصعباً بثلاثية نظيفة، ليواصل «الفرسان» الضغط على الوصل المتصدر، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمدت نقاط خورفكان عند 17 في المركز التاسع مؤقتاً.

وكان خورفكان خاض اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الرابعة، عقب طرد عادل سبيل، ولجأ إلى الدفاع، مع الاعتماد على الكرات المرتدة، ما صعب من مهمة الضيوف، لكن التبديلات الهجومية لمدرب شباب الأهلي كانت ناجعة، إذ احتاج البديل يوري سيزار لأربع دقائق فقط، لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74 بتسديدة صاروخية خارج الجزاء.

وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني «78»، وهذه المرة بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ولم يكتفِ سيزار بالتسجيل فحسب، إذ صنع الهدف الذي سجله البديل الآخر مؤنس دبور «83» بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليؤمن بذلك الثنائي ثلاث نقاط غالية لشباب الأهلي.

بدوره، عاد عجمان لسكة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه فريق الإمارات بهدفين لصفر، ليحقق «البرتقالي» بذلك انتصاره الثالث في الموسم الجاري، والأول منذ مباراة الجزيرة في الجولة الـ10 بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، ليرتقي بذلك «البرتقالي» إلى المركز الـ11 وبـ14 نقطة. بينما تجمدت نقاط «الصقور» عند 5 في المركز الأخير.

ولم يحتج «البرتقالي» لكثير من الوقت لافتتاح التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة التونسي هيكل الشيخاوي، الذي سجل بدوره أول هدف لفريقه في ملعب عجمان منذ التحاقه بصفوف الفريق، وأضاف جيانلوكا موينز هدف الفريق الثاني في الدقيقة 88.