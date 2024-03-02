رمسـة مـلاعب

أرنو

علمت «الإمارات اليوم» أن ناديين في دوري أدنوك للمحترفين، يفاوضان المدرب الهولندي أرنو بويتنويغ لتولي تدريب أحدهما حتى نهاية الموسم، بعدما أقيل من تدريب فريق رديف نادي الوحدة، إذ عانى الفريقان تراجع نتائجهما في الفترة الماضية.

انتقاد

كشف مسؤول إداري في أحد أندية المحترفين لمقربين منه، أن إدارة النادي تعرضت لانتقادات حادة من قِبل عدد من جمهور النادي، بسبب ما اعتبروه عدم جدية إدارة النادي في استقطاب لاعبين أجانب مميزين، خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة.

مدرب

توقّع جمهور نادٍ محترف أن تستغني إدارة النادي عن مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرض النادي للخسارة في أكثر من مباراة، وتراجع الأداء من دون تدخل مباشر لتصحيح الأمور.

مراكز

أرجع مشجعو أحد الأندية المحترفة، تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة إلى أمور فنية، منها التغيير المستمر في مراكز بعض اللاعبين، وعدم الاستقرار عليها، قائلين إن ذلك أفقد الفريق الانسجام المطلوب.

تعاقدات

دعا مراقبون رياضيون أندية الدرجة الأولى إلى ضرورة التعاقد مع لاعبين من مواليد الدولة، والمقيمين، أكثر من الأجانب القادمين من دول أخرى، كون ذلك سيدعم تطور قطاع المراحل السنية في المسابقات المحلية.

تحكيم

شدد إداريو أندية في دوري الدرجة الأولى على أهمية تكليف حكام دوليين بإدارة المباريات المهمة، خصوصاً تلك التي تجمع الفرق المتنافسة على الصعود إلى «المحترفين» وذلك خلال الفترة المقبلة.

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