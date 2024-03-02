الوصل يفوز بجائزة المتجر الرياضي المميز لـ «ميتافيرس»

فاز متجر نادي الوصل بجائزة التميز لإطلاق تقنية «ميتافيرس» في الحفل العالمي لجائزة رموز غير قابلة للاستبدال «NFT»، إحدى صناعات المستقبل البارزة في الوقت الحالي، والذي يتم خلاله تكريم أصحاب المبادرات والتميز في هذا المجال في الإمارات وحول العالم على صعيد المؤسسات والأفراد.

وكسب المتجر الرسمي لنادي الوصل، جائزة التميز لإطلاق تقنية «ميتافيرس»، التي تتيح القيام بعملية الشراء من المتجر للجماهير والعملاء، عبر تقنية العالم الافتراضي، من خلال التصميم المستوحى للوجود في المتجر الفعلي للنادي من أي مكان في العالم.

وتسلم مدير عام نادي الوصل عبدالناصر الشامسي، الجائزة خلال الحفل، إذ أعرب الشامسي عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي يوضح مدى التطوّر الذي وصل إليه «الإمبراطور» في محاكاة أحدث التقنيات في العالم.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: إن «هذه الجائزة تدعم جهود التوجه نحو استخدام أحدث التقنيات والأساليب التي تعزز من الترويج وفتح آفاق أكبر وتنوّع مجالات مختلفة لمتجر نادي الوصل، من خلال مواكبة التحول الإلكتروني والرقمي وفق توجيهات القيادة الرشيدة في هذا المجال، والفرص المفتوحة في دولة الإمارات، والبناء عليها من أجل المزيد».

أقيمت مراسم الحفل في الساحة الخارجية لفندق أرماني المطلة على برج خليفة، بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية، ورجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا من مختلف دول العالم للتعرف إلى هذه الصناعة واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات التي تقدمها دبي والدولة.

وتعتبر الرموز غير قابلة للاستبدال، وهي وحدة بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي، ويمكن استخدام العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات صوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية.