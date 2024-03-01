كاكو: النصر السعودي ليس رونالدو فقط

شدّد صانع ألعاب فريق العين، الدولي الباراغوياني اليخاندرو روميرو، الشهير بـ«كاكو» على ضرورة الحذر من جميع لاعبي منافسهم فريق النصر السعودي، وليس التركيز على الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط، خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الساعة الثامنة من مساء بعد غدٍ، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال كاكو الذي سبق أن واجه النصر في الدوري السعودي خلال مشواره مع فريق التعاون، لـ«الإمارات اليوم»: «النصر ليس كريستيانو رونالدو فقط، إنه فريق لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين ويملكون جودة كبيرة، عملياً يجب أن نركّز على فريقنا، بالتأكيد نأمل في أن تكون النتيجة النهائية في مصلحتنا».

وأضاف كاكو، الذي سجل هدفاً وصنع آخرين في مواجهة حتا، أول من أمس، في الجولة الـ15: «بالتأكيد مواجهة النصر ليست سهلة، نحن نحظى بدعم جماهيرنا التي تنتظر الفوز في المباراة، لذلك علينا كلاعبين أن نستعد بصورة جيدة لهذه المواجهة».

وكان اللاعب الباراغوياني شارك في مواجهة «الإعصار» في مركزه الأساسي صانعاً للألعاب، على العكس من بعض المباريات السابقة التي كان يتم فيها الدفع به في مركز الجناح.

وعن مدى نجاحه في الجمع بين المركزين، قال كاكو: «بالتأكيد ليس أمراً صعباً، صحيح أنني في بعض المباريات أشترك كصانع ألعاب وأحياناً في الجناح، ولكن ما يريده منّي المدرب هو ما يجب أن أكون جاهزاً له، وأن أقدم كل ما أملك لأنني جئت هنا لمساعدة الفريق».

وتعليقاً على ضغط المباريات الذي يمر به «الزعيم» بخوض 10 مباريات خلال 35 يوماً تحدد موقف الفريق في أربع مسابقات، قال كاكو: «ضغط المباريات ليس أمراً صعباً، وإنما هو شيء جيد ولكن يجب أن نكون جميعنا في أفضل درجة من الاستعداد».

وكشف الدولي الباراغوياني اليخاندرو روميرو عن رفضه لعرض رسمي كان قد تقدم به نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بواسطة رئيس النادي خوان رومان ريكيلمي شخصياً، وقال: «لقد أخبرني وكيل أعمالي باتصال ريكيلمي الذي طلب فيه خدماتي، ولكنني رفضت العرض لأنني سعيد في نادي العين الذي أعتبره أفضل فريق في آسيا».

بعثة النصر تصل اليوم

تصل بعثة فريق النصر السعودي مساء اليوم، إلى العين بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعداداً للمواجهة المرتقبة ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، وقد اكتملت الترتيبات من أجل استقبال الفريق في الموعد المحدد من قبل مسؤولي العلاقات العامة بنادي العين، من أجل تسهيل مهمة دخولهم.

وفرضت إدارة النصر السعودي حاجزاً من السرية على الفندق الذي ستحل فيه بعثة الفريق في مدينة العين، لتفادي حجز بعض الجماهير لغرف في الفندق نفسه، من أجل لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيجري النصر السعودي حصة تدريبية غداً على استاد هزاع بن زايد، ووفقاً للوائح الاتحاد الآسيوي، فستكون أول 15 دقيقة مفتوحة أمام وسائل الإعلام فقط، وليس للجماهير.

مران استشفائي

أدى لاعبو العين مراناً استشفائياً صباح أمس، على استاد خليفة بن زايد بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، في إطار التحضير لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أقل من 12 ساعة على مواجهة حتا في بطولة الدوري، وشهدت الحصة تدريبات في الصالة الرياضية وأخرى في أرضية الملعب، إذ يمر «الزعيم» بحالة من ضغط المباريات تتطلب منه أداء تدريبات استشفائية بصورة يومية. وتُعد مواجهة بعد غدٍ الثالثة بين العين والنصر في البطولة الآسيوية، بعد لقائهما في نسخة 2020 بمرحلة دوري المجموعات، وكان العين خسر ذهاباً في ملعبه 1-2 لكنه فاز إياباً 1-صفر.

. كاكو رفض عرضاً من بوكا جونيورز الأرجنتيني من أجل العين.

. قمة مرتقبة بين العين والنصر بعد غدٍ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.