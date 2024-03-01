الوصل يفوز على "الملك" ويبلغ النقطة 39

حسم فريق الوصل اليوم قمة الجولة الـ 15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أمام الشارقة، وذلك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الطرفين على استاد زعبيل بنادي الوصل، ليعزز "الإمبراطور" صدارته للدوري بالنقطة الـ 39، بينما تجمدت نقاط "الملك" عند 26 في المركز الرابع.

ويدين الوصل بالفضل إلى نجمه الشاب عبدالرحمن صالح الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 37، وذلك حينما سدد كرة أرضية قوية غيرت مسارها بعد أن اصطدمت بلاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس، لتستقر في شباك حارس الشارقة عادل الحوسني الذي اكتفى بمشاهدتها فقط.

وضغط الشارقة بشكل أكبر في الشوط الثاني، والذي اكتفى فيه الوصل معظم الفترات بالدفاع، لكن محاولات الشارقة المتعددة لم تجد طريقها إلى الشباك. وفي الدقيقة 86، حسم علي صالح النتيجة لصالح الوصل بهدف مميز.