ميدفيديف يخسر أمام هامبرت ويودع "تنس دبي"

ودع حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالمياً، بطولة "تنس دبي" من نصف النهائي اليوم، عقب خسارته أمام الفرنسي أوغو هامبرت المصنف 18 عالمياً بواقع مجموعتين دون رد.

واحتاج الفرنسي إلى ساعة و51 دقيقة لوضع حدٍ لطموحات ميدفيديف، بعد مجموعة أولى حسمها هامبرت بصعوبة بواقع (7-5)، قبل أن يواصل الفرنسي تألقه وينجح في حسم المجموعة الثانية بواقع (6-3) والفوز بالمباراة والتأهل للنهائي. وضرب هامبرت موعدا في السابعة مساء غدٍ في نهائي النسخة 32 مع الكازاخستاني ألكسندر بوبليك.