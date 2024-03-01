اعتراض على التحكيم يتسبب في إقصاء روبليف من "تنس دبي"

أقصي بطل نسخة 2022، ووصيف نسخة العام الماضي الروسي اندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً، من نصف نهائي "تنس دبي" اليوم أمام الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، جراء صراخه بوجه حكم الخط. وكان روبليف متأخراً بنتيجة (5-6) في المجموعة الثالثة والفاصلة، عندما اقترب من حكم الخط، والبدء بالصراخ بوجهه.

وأصر حكم الخط خلال حديثه للحكم العام أن روبليف استخدم عبارات غير مقبولة باللغة الروسية، فيما أصر روبليف انه تحدث باللغة الإنجليزية، وأنه لم يتفوه بأي عبارات خارجة. وبعد تشاور مراقب المباراة مع الحكم الرئيس وحكم الخط، تم اتخاذ قرار بإقصاء روبليف، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم بوبليك بالمجموعة الثالثة عندما توقفت المباراة، بعد أن تقاسم اللاعبين السيطرة على نتائج المجموعتين الأولى والثانية، بحسم روبليف المجموعة الأولى (7-6)، ومعادلة بوبليك النتيجة بانتزاع المجموعة الثانية (7-6).

وتأهل بوبليك إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها يوم غدٍ الفائز من ثاني مواجهات نصف النهائي، بين حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف المصنف رابع عالمياً أمام الفرنسي أوغو هومبرت المصنف 18 على العالم.