بدلاء شباب الأهلي يصنعون الفارق أمام خورفكان.. وعجمان يحتفل بالفوز الـ3

استفاد فريق شباب الأهلي من التبديلات الهجومية التي دفع بها مدربه ماركو نيكوليتش خلال مواجهة خورفكان اليوم ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، وحقق انتصاراً ثميناً وصعباً بثلاثية نظيفة. وكان خورفكان خاض اللقاء بعشرة لاعبيه منذ الدقيقة الرابعة، عقب طرد عادل سبيل، ولجأ إلى الدفاع، مع الاعتماد على الكرات المرتدة ما صعب من مهمة الضيوف، لكن التبديلات الهجومية لمدرب شباب الأهلي كانت ناجعة، إذ احتاج البديل يوري سيزار لأربع دقائق فقط لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74 بتسديدة صاروخية خارج الجزاء.

وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني "78"، وهذه المرة بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ولم يكتف سيزار بالتسجيل فحسب، إذ صنع الهدف الذي سجله البديل الأخر مؤنس دبور "83" بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليؤمن بذلك الثنائي ثلاث نقاط غالية لشباب الأهلي.

بدوره، عاد عجمان لسكة الانتصارات بفوزه الثمين على ضيفه فريق الإمارات بهدفين لصفر، ليحقق "البرتقالي" انتصاره الثالث في الموسم الجاري. ولم يحتج "البرتقالي" للكثير من الوقت لافتتاح التسجيل في الدقيقة 11 بواسطة التونسي هيكل الشيخاوي الذي سجل بدوره أول هدف لفريقه في ملعب عجمان منذ التحاقه بصفوف الفريق، وأضاف جيانلوكا موينز هدف الفريق الثاني في الدقيقة 88.