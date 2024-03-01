زورق "فزاع" الأسرع بمونديال "إكس كات" في الفجيرة

سجل فريق زورق "فزاع"، اليوم الجمعة، أفضل زمن ضمن سباق السرعة في انطلاق بطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات" المقامة في الفجيرة والتي تستمر حتى الأحد المقبل.

وسجل زورق "فزاع" زمناً قدره 2:41 دقيقة وجاء في المرتبة الثانية الزورق "البريطاني 8" بزمن قدره 2:44 ، وجاء الزورق "الايطالي 96" ثالثا وحل الفيكتوري في المركز الرابع.

وتشارك في البطولة التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية 12 زورقا ثلاثة منها تمثل زوارق الامارات وهي: فزاع والفيكتوري والشارقة إلى جانب زوارق من أوروبا وأستراليا والكويت.

