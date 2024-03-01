الجواد "ميلتاري أرتيست" بطل سباق "النوايف ستيكس" في أمسية "يوم المرأة"

فاز الجواد "ميلتاري أرتيست" المملوك لفيكتورياس للسباقات وإشراف المدرب فوزي ناس، بلقب سباق "النوايف ستيكس"، الذي جرى اليوم الجمعة، في الشوط الخامس والرئيس، ضمن الأمسية العاشرة وما قبل الأخيرة من موسم سباقات مضمار "جبل علي".

وحملت الأمسية اسم "يوم المرأة"، وتضمنت سبع أشواط، أقيمت جميعها على المسارات الترابية، وخصص ست منها للخيول المهجنة الأصيلة، مقابل شوط وحيد للخيول العربية الأصيلة، نافس للظفر بأجمالي جوائزها البالغة 588 ألف درهم، 89 خيلاً من صفوة الجياد المحلية والدولية.

كما شهدت الأمسية، مواصلة تألق الجياد المملوكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ويشرف على تدريبها مايكل كوستا، وتولى قيادتها الفارس بن كوين، بتحقيقها لثلاثة انتصارات، جاء أولها مع الجواد "صائد" الذي توج بلقب سباق "بن دسمال جروب ستيكس" الذي جرى في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر رملي، وخصص للخيول المبتدئة، قبل أن تأتي ثاني الانتصارات مع المهرة "لهفتي" بانتزاعها لقب بطولة "النايفات ستيكس" التي جرت في الشوط الرابع ضمن فئة "كوندشنز" لمسافة 1400 متر، ولتستكمل الثلاثية بتتويج الجواد "الهزيم" بلقب بطولة "أم سقيم ستيكس" التي خصصت لخيول فئة "هانديكاب" وجرت في الشوط السادس لمسافة 1950 متر.

وعرف الفارس أدري دي فريز، كيفية قيادة الجواد "ميلتاري أرتيست" للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للشوط الرئيس الذي امتد لمسافة 1400 متر، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة للدخول في صراعٍ على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و25 ثانية و85 جزء من الثانية، بفارق "الرأس القصير" على صاحب المركز الثاني الجواد "شوف دبي" المملوك لأحمد المهيري، بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وفي باقي النتائج، نجح الجواد "إيه إف كالنور" المملوك لخالد النابودة وإشراف المدرب أرنست أورتيل وقيادة الفارس مارسيلينيو رودريغيز، في انتزاع لقب الشوط الافتتاحي "كأس الوثبة ستاليونز" المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة ومسافة 1800 متر، قبل أن يعاود اسم الفارس مارسيلينيو للتألق مجدداً بقيادة الجواد "نيفرغست إيه دريم" بشعار سعيد الطاير وإشراف المدرب إسماعيل محمد، للفوز بلقب الشوط الثاني "كأس الإمارات" الذي جرى لمسافة 1200 متر وخصص لفئة "هانديكاب".

واختتمت الأمسية بسباق "كأس بنك دبي التجاري" المخصص لفئة "هانديكاب" ومسافة 1600 متر، وكان الفوز من نصيب "كابلا كروسيدر" لنقابة بورسلي للسباقات، بإشراف راشد بورسلي وقيادة برناردو بينيرو.