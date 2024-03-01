بينهم ملاكم إماراتي لم يُهزَم.. «النجوم العربية الصاعدة» تلمع في أبوظبي

تستضيف أبوظبي على حلبة مضمار (ياس لينكس ابوظبي) غداً السبت منافسات النسخة الثالثة من بطولة «النجوم العربية الصاعدة» للملاكمة بمشاركة نخبة من أفضل الملاكمين العرب والعالميين.، وتاتي البطولة ضمن سلسلة النزالات القتالية الأولى من نوعها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتنظيم شركة (ايه ايه ام صديقي سبورتس).

وتُعَد سلسلة نزالات «النجوم العربية الصاعدة» بمثابة منصة لإبراز أفضل المواهب العربية في لُعبة الملاكمة للجمور العالمي والمحلي. وقد نجحت النسختان السابقتان من السلسلة، واللتان اقيمتا في التاسع من سبتمبر 2023 والــ 13 من يناير 2024، في استقطاب أعداد هائلة من المشاهدين الذين باتوا يترقبون موعد النسخة الجديدة من السلسلة لاكتشاف المزيد من المواهب العربية الواعدة في لُعبة الملاكمة.

ومن المُنتظر أن تشهد الجولة العاشرة من النزال الرئيسي ضمن «النجوم العربية الصاعدة 3» العديد من المواجهات الساخنة، ومن أبرزها المواجهة بين بين المغربي جواد بالمهدي والنجم الغاني، ألفريد لامبتي، الذي لم يُهزم على الإطلاق في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وفاز بالمهدي في 19 نزالًا من أصل 20 نزالًا خاضها حتى الآن منذ بدء مسيرته كملاكم محترف، منها 3 نزالات حسمها بالضربة القاضية. وعلى الجانب الآخر، بلغ عدد المواجهات التي حسمها لامبتي بالضربة القاضية 9 مواجهات من أصل 13 نزالًا خاضها حتى الآن كمحترف وفاز بها جميعًا.

وستشهد الجولة العاشرة من النزال الرئيسي أيضًأ نزالًأ بين الملاكم الإماراتي الذي لم يُهزَم، سلطان النعيمي، حيث خاض 10 نزالات فاز بها جميعًا، منها 6 نزالات حسمها بالضربة القاضية، والفنزويلي الخطير إيلوي كاناريو، الذي خاض 17 نزالًا فاز في 14 منها، وحسم 11 نزالًا منها بالضربة القاضية.

وثمَّة مواجهة إماراتية فنزويلية أخرى، ولكنها هذه المرة ضمن الجولة الثامنة من النزال الرئيسي، وستكون بين الملاكم الإماراتي، فهد البلوشي، الفائز في 13 نزالًا من أصل 14 نزالًا خاضها حتى الآن، منها 3 نزالات حسمهما بالضربة القاضية، والملاكم الفنزويلي، أندرياس جارسيا، الفائز في 14 نزالًا من أصل 22 نزالًا خاضها حتى الآن، منها 11 نزالًا حسمهما بالضربة القاضية. ويُعَد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، كونه الملاكم الإماراتي الأكثر خبرة، ذلك أن عدد النزالات التي خاضها حتى الآن بصفته ملاكم محترف، والبالغ 14 نزالًا، يُعَد رقمَا قياسيًا لم يحققه أي ملاكم إماراتي آخر.



وقال أحمد عبد المجيد صديقي المنظم للحدث، مؤسس شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: نركز الآن على استقطاب المواهب من كافة البلدان العربية، سواءً من الإمارات، الأردن، العراق، سوريا، المغرب، وغيرها. لقد كان النمو الذي حققته «النجوم العربية الصاعدة» أسرع حتى مما توقعنا، وبينما نحن نبدأ النسخة الثالثة من السلسلة، فإننا نتلقى تعقيبات ايجابية للغاية من جانب وسائل الإعلام الرياضية العالمية والإقليمية المتخصصة في متابعة لُعبة الملاكمة. ونعتقد أننا لو واصلنا تحقيق هذا التقدم بنفس هذا المنوال، خاصًة في ظل المواهب العربية المتوفرة الآن في اللعبة، فيمكن أن نشهد في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أعوام من الآن ملاكمًا عربيًا يخرج من هذه المنطقة ليفوز ببطولة».



وتطرق صديقي إلى الملاكمَين الإماراتيين الذين سيشاركا في منافسات «النجوم العربية الصاعدة 3»، وهما فهد البلوشي وسلطان النعيمي، فقال: «ما يجعلني فخورًا حقًا بالبلوشي والنعيمي أنهما خاضا مسيرتهما كملاكمَين محترفَين بالكامل هما في الإمارات ولم يخرجا منها. وأعتقد أن مشاركتهما في بطولة تُعَد بمثابة منصة مرموقة مثل «النجوم العربية الصاعدة 3» انجاز كبير، وهما قادرين على إثبات موهبتهما خلال الحدث. إنها لحظة فخر وطني للإماراتيين أن يشاهدوا ملاكمَين محترفَين إماراتيين يشاركان في بطولة عالمية واحدة».