"عرض ليلي" للدراجات المائية في "دبي هاربور" السبت (صور)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية غداً السبت فعاليات العرض الليلي للدراجات المائية من خلال الاستعراض الحر والألواح الطائرة (هايدوفويل).

ويقام الاستعراض الحر والألواح الطائرة للدراجات المائية بالتزامن مع الدورة رقم 30 من معرض دبي العالمي للقوارب 2024 حيث ستنطلق المنافسات في الخامسة والنصف مساء اليوم وتستمر بعد صلاة المغرب.

وتبدأ اللجنة المنظمة للفعاليات إجراءات المشاركة مبكرا اليوم في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي قبل توجه المشاركين الى ساحة العرض أمام زوار وجمهور المعرض.

ويجمع الحدث الذي يعد جزءا من فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية نخبة الأبطال من نجوم الإمارات ودول المنطقة أبرزهم البطل العالمي راشد علي صالح الملا نجم فريق أبوظبي ومانع المزورقي بطل الإمارات في فئة هايدروفويل.