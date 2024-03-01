إنييستا في قائمة «الصقور» أمام عجمان

يعود قائد فريق الإمارات، الإسباني إنييستا، إلى قائمة الفريق في لقاء عجمان المهم اليوم ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن غاب عن صفوف الفريق في مباراة الوصل الماضية بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إنييستا انتظم في التدريبات الجماعية ليكون موجوداً ضمن قائمة الفريق اليوم، كما يعود إلى «الصقور» الحارس الأساسي سهيل النوبي، واللاعب الجديد علي الأنصاري، وكلاهما غاب عن مباراة الوصل بسبب بند الإعارة الذي يمنع اللاعبين من الوجود أمام الوصل في مباراة الفريقين في الدوري. وتعد هذه المباراة مهمة للغاية لـ«الصقور»، خصوصاً أنه في المركز الأخير بخمس نقاط، ويعد أكثر الفرق المهددة بالهبوط.