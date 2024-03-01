كوزمين: لا نحتفل بالفوز.. بل بالألقاب

قال مدرب الشارقة، أولاريو كوزمين، إن مباراة الوصل اليوم ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين مهمة أمام منافس قوي، مشدداً في المؤتمر الصحافي على أن «مثل هذه المباريات لا تحتاج إلى تحفيز، كونها قوية بما يكفي لإظهار مدى قوة وجاهزية الفريق، ومقدرته على الخروج بنقاط المباراة». وشدد على أنه في نادي الشارقة «لا نحتفل بالفوز بأي مباراة مهما كانت مهمة، بل الاحتفال يكون بتحقيق الألقاب».

وحول التعامل مع غياب عبدالله غانم وخالد الظنحاني، أوضح كوزمين: «بالتأكيد غياب لاعبين أساسيين مثل عبدالله وخالد مؤثر جداً في الفريق، خصوصاً مع العدد المحدود من الأجانب الذي سيكون متاحاً لنا في المباراة، وأفضلية الخصم لوجود عدد من الأجانب الذين تم تجنيسهم مسبقاً، وأعرف أن مشاركتهم مهمة لخدمة المنتخب، ويجب أن يشاركوا ليكونوا في جاهزية جيدة، لكن يجب أن يكون التوزيع عادلاً بين جميع الفرق، فلا يستقيم أن يكون أحد الأندية لديه ثلاثة أو أربعة لاعبين حصلوا على الجنسية ويشاركون كمواطنين، والنادي الآخر ليس لديه أي مجنّس». وأضاف: «هناك بعض الأندية لديها المقدرة على انتداب لاعبين بنوعية جيدة يمكن منحهم الجنسية، وهناك أندية ليست لديها المقدرة نفسها، وهنا يحدث التفاوت الكبير، حيث من الوارد أن يلاقي فريق مهدد بالهبوط فريقاً يلعب بتشكيلة كاملة من الأجانب وأصحاب الجنسية». وشدد المدرب على أن كل مباراة يلعبها الفريق تعد مباراة حاسمة. وأوضح: «نعتبر كل مباريات الفريق حاسمة، ومباراتنا السابقة أمام كلباء تعكس ذلك، وجميع المباريات بالنسبة لنا لها الهدف، والأهمية نفسها، وقد تختلف في نوع الإعداد لها».

وحول إمكانية مشاركة الجناح لوان بيريرا، قال: «بالنسبة إلى لوان أتمنى أن يكون جاهزاً للمباراة».

وأشار إلى أنه بالنسبة له كمدرب يحرص على وضع بصمته مع أي فريق يدرّبه، ويرفع من مستوى اللاعبين وفهمهم للكرة، معتبراً أن «هذا هو المهم بالنسبة له أكثر من البطولات التي قد يفوز بها»، مشيراً إلى أنه يعرف أن الجماهير تنظر فقط للبطولات، لكن للوصول إلى هذه البطولة هناك مسار يجب عليه كمدرب أن يسلكه، وهو ما يجب عليه أن يفعله مع الأندية دائماً.