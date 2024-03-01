حمدان بن محمد يشهد انطلاق الألعاب الحكومية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، انطلاق النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي تقام في دبي بمشاركة 194 فريقاً من مختلف أنحاء العالم، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى الثالث من مارس الجاري، في «دبي فستيفال سيتي» بمنافسات قوية ضمن فئات فرق الجهات الحكومية على مستوى الدولة للرجال والنساء.

ورحّب سموه بالفرق المشاركة من مختلف دول العالم في أكبر نسخة من نوعها من الحدث الدولي السنوي. وأكد سموه أن الألعاب الحكومية باتت منصة استثنائية لتعزيز مهارات العمل الجماعي، والتواصل، والقيادة، ومواجهة التحديات، والتخطيط بأساليب مبتكرة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أداء المتسابقين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والمهنية، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على خدمتهم لمجتمعاتهم وأوطانهم، ورفع كفاءة العمل. كما رحّب سموه بمشاركة فئة صغار السن للمرة الأولى في النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، الأمر الذي يؤكد أهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل.

ويشارك في هذه الدورة 194 فريقاً، بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال، و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، إضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

وشهد اليوم الأول من الألعاب الحكومية منافسات حامية بين الفرق المشاركة في تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات، والتي أظهرت درجة عالية من الالتزام والتحدي، والعمل بروح الفريق الواحد خلال مختلف التحديات التي خاضتها.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تأهل أربعة فرق في تحدي الجهات الحكومية للسيدات، وجاء في المركز الأول فريق شرطة دبي بـ98 نقطة، وحصل على المركز الثاني فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بـ96.7 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بـ84.3 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق هيئة الطرق والمواصلات بحصوله على 78.4 نقطة. بينما سيتم الإعلان عن الفرق الأربعة المتأهلة من فرق الرجال ضمن فئة تحدي الحكومة، مساء اليوم، بعد انتهاء جميع الجولات.

• نتائج اليوم الأول أسفرت عن تأهل أربعة فرق في تحدي الجهات الحكومية للسيدات.