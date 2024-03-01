روبليف يبلغ نصف نهائي «تنس دبي» للعام الرابع على التوالي

نجح الروسي أندريه روبليف، أمس، في بلوغ نصف نهائي بطولة «تنس دبي»، للعام الرابع على التوالي، بفوزه على الأميركي سيبستيان كوردا، في ربع النهائي، اضطر خلالها الأميركي للانسحاب من المجموعة الثانية للإصابة. وتمكن روبليف سريعاً من الفوز بالمجموعة الأولى (6-4)، قبل أن يشهد الشوط الثامن من المجموعة الثانية إعلان كوردا انسحابه لإصابة في عضلة المعدة، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الروسي بواقع (4-3). وفرضت الإصابات نفسها على الدور ربع النهائي، بعد أن انسحب التشيكي جيري ليتشكا من مباراة الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، ليتأهل الأخير، ويلاقي اليوم الروسي روبليف في نصف النهائي.

وفي مباريات الزوجي، ودّع المصنف الأول، الهندي روهان بوبان والأسترالي ماثيو إيدين، من ربع النهائي، عقب الخسارة أمام الأوروغوياني أريل بيهار والتشيكي أدام بافاليسكي في شوط كسر التعادل، بواقع (6-3 و3-6 و10-8).