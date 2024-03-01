دبي تحتضن بطولات دولية كبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع

تستضيف دبي بطولات دولية كبرى من بين 30 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل الدولة وخارجها، من مختلف الجنسيات والأعمار. وتتصدر الألعاب الحكومية 2024 بدبي قائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تقام هذا الأسبوع في دبي فستيفال سيتي، وتستمر حتى الثالث من مارس 2024، ويشارك فيها 194 فريقاً.

كما تتواصل منافسات جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتين، وتستمر حتى 10 مارس في دبي هاربور، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستمر منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال حتى الغد، ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم ثلاثة من أفضل 10 على مستوى العالم، هم دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً، وآندري روبليف المصنف الخامس عالمياً، وهوبرت هوركاتش، المصنف التاسع عالمياً، والنجم الإسكتلندي آندي موراي الفائز ثلاث مرات ببطولات غراند سلام، والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية. ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث، وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار.

وانطلقت أمس منافسات بطولة فزاع الدولية الـ12 لرفعات القوة لأصحاب الهمم التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم في مقره، بمشاركة 190 لاعباً ولاعبة، من 32 دولة، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري، وتليها بطولة فزاع الدولية الثامنة للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي يشارك فيها 230 لاعباً ولاعبة من 56 دولة.

وتنطلق اليوم، منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي فئة الهليكوبتر التي تقام في حديقة الخور، وتستمر حتى بعد غدٍ بمشاركة 16 طياراً من نخبة أبطال العالم، كما تتواصل فعاليات معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت حتى الغد، وتنطلق منافسات البطولة الدولية للجمباز الإيقاعي غداً بمجمع دانوب الرياضي، وتقام البطولة الدولية للجمباز الفني في أكاديمية ستار للجمباز بمنطقة القوز.