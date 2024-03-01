3 مواطنين يشاركون في بطولة دبي للطيران اللاسلكي

أعلن اتحاد الرياضات الجوية عن مشاركة ثلاثة طيارين مواطنين في النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية الرابعة للطيران اللاسلكي (فئة الهليكوبتر)، التي تنطلق صباح اليوم، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ووقع الاختيار على كل من جاسم الكتبي وعبدالله الريس وثامر الشامسي، لمنافسة 16 طياراً عالمياً تم الإعلان عن مشاركتهم في الحدث الدولي الكبير، كما تم اختيار الحكمين الدوليين الإماراتيين طارق السعدي «مدير البطولة»، ومحمد أمين الزرعوني، للمشاركة في إدارة عروض البطولة، التي ستحظى بمشاركة أفضل الحكام في العالم بقيادة السويسري ماركس هوغو.

وقال رئيس اتحاد الرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، حمودة النيادي، في تصريحات صحافية: «إن الطيارين المواطنين جاهزون تماماً للمشاركة في البطولة التي كتبت نجاحها منذ النسخة الأولى، بفضل الدعم الذي تحظى به من جانب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرعايته الكريمة للبطولة لتكتسب السُمعة والمكانة العالمية».

وأضاف النيادي: «إن دولة الإمارات اعتادت أن تفتح ذراعيها وتحتضن كبرى البطولات العالمية، ما جعل أفضل الطيارين في العالم يحرصون على المشاركة في البطولات التي تقام في الإمارات».

من جهته، وجّه نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، يوسف حسن الحمادي، الدعوة إلى الجماهير لحضور منافسات البطولة التي ستقام في حديقة زعبيل، بالتزامن مع فترة عطلة نهاية الأسبوع، كاشفاً عن إجراء سحب يومي على جوائز للجماهير خلال منافسات البطولة بواقع 40 قسيمة مشتريات تبلغ قيمتها الإجمالية 20 ألف درهم، إذ سيتم السحب في اليومين الأول والثاني على 10 قسائم و20 قسيمة في الختام.