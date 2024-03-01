المطيوعي: «فضية آسيا» مجرد بداية

أكد درّاج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، الحاصل على الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية للمضمار لمسافة أربعة كيلومترات، التي أقيمت أخيراً في الهند، أن الحصول على الميدالية الفضية الأولى له في تاريخه هو مجرد بداية، مشيراً إلى أنه يبحث عن الذهب في البطولة القارية المقبلة.

وتخطى المطيوعي عمالقة القارة في أول ظهور للاعب بالبطولات الآسيوية بعد نهاية فترة الخدمة الوطنية، ليؤكد قوته وجدارته بأن يكون بطلاً لآسيا في المستقبل.

وقال المطيوعي لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة كانت قوية بوجود 16 دولة آسيوية، بحثت عن نقاط مؤهلة إلى أولمبياد باريس، وأثبت فيها المنتخب الوطني أنه رقم صعب في آسيا، وكنا مشاركين ومنافسين في كل السباقات، وحققنا رقماً جديداً في المطاردة الفرقية، ونجحت في الحصول على المركز الثاني في المطاردة الفردية، وهذا بفضل التخطيط الصحيح والمشاركة في مختلف البطولات».

وأضاف: «يبحث مجلس الإدارة دائماً عن المشاركة في كل البطولات الخارجية، إيماناً منه بأن المشاركات المستمرة والمعسكرات هي طريق النجاح للدرّاجين، وبالفعل حصل ذلك، إضافة إلى وجود عملاقين من منتخب الدرّاجات، هما يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، والمدرب عبدالله سويدان، ودائماً ما يكونون معنا في مختلف التدريبات والبطولات».

وتابع: «الفضية الآسيوية مجرد بداية، وأبحث أن أكون بطلاً لآسيا، وأعتقد أن الانضمام إلى فريق الإمارات للمحترفين رفقة عبدالله الحمادي، وعبدالله جاسم، سيكون الطريق إلى تحقيق ذلك، بسبب كثرة المشاركات الخارجية، والسباقات المتكررة التي يشارك فيها اللاعبون بالفريق، وبقيادة أيضاً البطل يوسف ميرزا».

ونجح منتخب الدرّاجات في الحصول على الفضية الآسيوية، إضافة إلى حصول أحمد المنصوري على المركز الخامس في سباق الأومنيوم، بعد منافسة قوية مع 16 متسابقاً، كما حصل عبدالله الحمادي على المركز الثامن في سباق النقاط.