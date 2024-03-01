الشارقة.. «فرصة أخيرة» أمام الوصل

تستحوذ مواجهة الوصل المتصدر وضيفه الشارقة في الساعة 20:15 مساء اليوم، ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على معظم الاهتمام، نظراً لكون نتيجتها ستؤثر بشكل واضح في صراع المقدمة في الدوري. وبينما يسعى الوصل إلى تعزيز الصدارة، حيث يمتلك 36 نقطة، تعتبر المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة بالنسبة للشارقة، للبقاء ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً أن الفارق بينه وبين الوصل يبلغ 10 نقاط.

وعلى الورق تبدو حظوظ الوصل قوية، حيث يقدّم أداء متصاعداً جولة بعد أخرى، إلى جانب قاعدته الجماهيرية الكبيرة التي تمثل أيضاً أحد مصادر القوة في الفريق.

وقال مدرب الوصل ميلوش ميلوييفيتش في المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، إن عليهم تقديم أدائهم المعتاد، مضيفاً: «يجب أن نُظهر مدى جديتنا، خصوصاً أن المباراة ستكون على ملعبنا وأمام جمهورنا». ويصعب التكهن بنتيجة لقاءات الطرفين من واقع الإمكانات والندية.

وفي بقية المباريات، يستقبل خورفكان صاحب الـ«17 نقطة» المنتشي بانتصاره في الجولة الماضية على حتا في الساعة 17:35 ضيفه شباب الأهلي (27 نقطة) الذي يمر بحالة من الاستقرار على مستوى النتائج والأداء.

ويلعب في التوقيت ذاته عجمان الذي يمتلك في رصيده 11 نقطة في مواجهة فريق الإمارات، صاحب المركز الأخير بخمس نقاط في مواجهة من العيار الثقيل، من واقع أهمية النقاط الثلاث بالنسبة للطرفين في رحلة البحث عن الهروب من دوامة الهبوط.