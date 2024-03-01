«الريال» و«البرشا» في كأس دبي للقارات تحت 13 سنة

أعلن مجلس دبي الرياضي تفاصيل النسخة السابعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وتقام خلال الفترة من اليوم وحتى الثالث من مارس الجاري في مضمار جبل علي للرماية، بمشاركة أكثر من 500 لاعب من 24 فريقاً، تبرز منها ستة أندية عالمية، هي: ريال مدريد، برشلونة، بايرن ميونيخ، ميلان، سيلتا فيغو تشيلسي، إضافة إلى تسعة أندية تمثل الدولة في المنافسة، هي فرق: النصر، الوصل، شباب الأهلي، حتا، الوحدة، الإمارات، الجزيرة، وفريقان لفرسان إسبانيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وحضره أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلاله مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس أحمد سالم المهري، والنجم الهولندي إدجار ديفيدز، ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سلغادو، بحضور عدد من المديرين في مجلس دبي الرياضي وممثلي أكاديميات كرة القدم في الدولة.

وقال أحمد سالم: «سعادتنا كبيرة أن تصل هذه البطولة للدورة السابعة من عمرها، وأن تواصل استقطاب فرق عالمية من مدارس كروية مختلفة تتنافس مع فرق أنديتنا الوطنية، وتمنح لاعبينا الفرصة لاختبار قدراتهم ومقارنتها بالموهوبين في الأندية العالمية التي تشارك في هذه البطولة سنوياً».

وقال إدجار ديفيدز: «هذه البطولة مهمة جداً لهذه الفئة العمرية، فهي ليست مجرد منافسات عادية، إنما تصقل خبرات اللاعبين، وتصنع لهم ذكريات رائعة لن ينسوها طوال حياتهم».

من جهته، قال سلغادو: «دبي أفضل مدينة في العالم وكانت فكرة إطلاق هذه البطولة غير طبيعية، وأنا اليوم سعيد بأن هذه البطولة التي ولدت في دبي منذ 2017، وبلغت سبع سنوات، أصبحت تحتل مكانة كبيرة، وتشهد مشاركة واسعة، وأشكر مجلس دبي الرياضي على مواصلة التعاون، من خلال تقديم الدعم وثقته بالدور الذي تلعبه هذه البطولة التي تشهد نمواً متزايداً كل عام».

• النسخة السابعة تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم.