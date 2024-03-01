العين يقسو على «الإعصار» بخماسية

واصل العين الضغط على الوصل، بعد أن حقق فوزاً مثيراً، أمس، على ضيفه حتا بنتيجة «5-3» في افتتاح المرحلة 15 من دوري أدنوك للمحترفين. وبدأت أهداف العين عن طريق عمير اتزيلي، من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة «21»، ثم أضاف سلطان الشامسي الثاني، من ضربة رأس، مستثمراً عرضية كاكو «44»، قبل أن يعود الشامسي ويُسجل ثاني أهدافه، والثالث لفريقه «45+2». وفي الشوط الثاني، وسّع كاكو الفارق بإضافة الهدف الرابع من تسديدة ارتطمت بأحد المدافعين، وغيّرت اتجاهها «47». وقلص غابرييل دي سوزا الفارق لحتا «49»، بيد أن العين تمكن من إضافة هدفه الخامس بواسطة البديل يحيى نادر «62».

واضطر العين لاستبدال حارسه خالد عيسى، بعدما تأثر بالالتحام مع دي سوزا، وستحدد الفحوص مدى قدرته من عدمها على المشاركة في مباراة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، الإثنين المقبل. وفي آخر الدقائق، سجل حتا هدفين قلص بهما الفارق، عن طريق سيزار مانزوكي في الدقيقتين «87» و«90+2».

البطائح ينتزع فوزاً مهماً أمام كلباء

عاد البطائح، أمس، بفوز مهم للغاية بنتيجة 2-1 من ملعب كلباء، هو الأول للمدرب الكرواتي غوران توميتش. وتقدم كلباء عن طريق مهدي قائدي في الدقيقة «38»، قبل أن يعود البطائح بقوة إلى المباراة، ويقلب الطاولة على منافسه بهدفين عن طريق مهاجمه الكاميروني أناتولي أبانغ في الدقيقتين «45+1» و«63». ورفع البطائح رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 19، فيما ظل كلباء بـ13 نقطة.