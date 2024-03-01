رمسـة مـلاعب

تبديل

قال مشجع لنادٍ كبير إن لاعبي فريقه الاحتياطيين كانوا يطالبونه هو وبقية المشجعين بترديد أسمائهم بصوت عالٍ، من أجل لفت انتباه المدرب والدفع بهم، خصوصاً أنه تولّى المهمة، أخيراً، ولم يحظَ بفترة كافية للتعرف إلى إمكانات جميع اللاعبين.

تذاكر

اضطرت شركة نادي العين للاستثمار إلى طرح تذاكر مباراة «الزعيم» مع ضيفه النصر السعودي المقررة الإثنين المقبل، إلكترونياً، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بسبب تكدّس المئات من الجماهير في المتجر الرسمي في استاد هزاع بن زايد.

معنويات

بدا اللاعب المنتقل حديثاً لنادٍ منافس على سبيل الإعارة أكثر سعادة، إذ كان مستواه مع ناديه الأساسي قد تراجع بشكل ملحوظ خلال فترة وجيزة، وتسبب ذلك في جلوسه على مقاعد الاحتياط.