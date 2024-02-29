المنتخب ليس حكراً على «المحترفين».. هناك نجوم «درجة أولى»

أكد رياضيون أن دوري الدرجة الأولى يضم في صفوفه لاعبين مواطنين موهوبين قادرين على الانضمام إلى المنتخب الوطني في الوقت الحاضر أو خلال السنوات المقبلة، مشددين على ضرورة منحهم الفرصة الكاملة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: إن «المنتخب ليس حكراً على لاعبي دوري المحترفين، ما سيسهم في تعزيز أهداف الاستدامة الرياضية للسنوات المقبلة ببناء منتخب قوي ومتجدد»، مطالبين المدرب البرتغالي باولو بينتو بمتابعة مختلف المسابقات واكتشاف لاعبين موهوبين للمساعدة في تطبيق الفكرة.

وأضافوا: «يحتاج ذلك إلى توفير عدد من العناصر التي تساعد المدرب وكادره الفني على تطبيق الفكرة، ومنها النقل التلفزيوني المنتظم للمباريات، وتسليط الضوء إعلامياً على اللاعبين الموهوبين، وتشكيل منتخب بمسمى منتخب الأولى، وتوفير مباريات ودية له لمنح اللاعبين فرص الاحتكاك».

تجربة منتخب الأولى

أكد المحاضر الدولي في اتحاد الكرة عمر الحمادي، أنه «من الأمور المهمة التي يتوجب العمل بها لتطوير المنتخبات الوطنية نشر ثقافة أن المنتخب ليس حكراً على لاعبي دوري المحترفين، ما يسهم في رفع طموح مختلف اللاعبين، كذلك رفد دوري الدرجة الأولى بلوائح تطوّر لاعبي هذه المسابقة ومنها تقليل عدد اللاعبين المقيمين والأجانب، لكي يحصل اللاعبون المواطنون على فرصة خوض المباريات وتطوير أنفسهم، إضافة إلى أهمية تشكيل منتخب من أندية الدرجة الأولى، وتوفير فرص مباريات ودية أو إشراكه في بعض البطولات لاستكشاف المواهب، فضلاً عن النقل التلفزيوني لمساعدة مدرب المنتخب على التعرف إلى المواهب، وتشكيل لجنة في اتحاد كرة القدم لمتابعة ظروف الدوري وتذليل الصعوبات، وتأمين جوائز محفزة للاعبين الذين يتميزون في المباريات لتعزيز طموحهم، وإقامة بعض المباريات المهمة في ملاعب محايدة في أبوظبي ودبي والشارقة، والتي من شأنها تعزيز الجانب النفسي لدى اللاعبين».

وأضاف الحمادي أن «دوري الدرجة الأولى أو دوري الشباب تحت 21 سنة يضمان في صفوفهما لاعبين موهوبين يمكن انضمامهم للأبيض خلال الفترة الحالية مثل لاعب العروبة مهند خميس (29 سنة)، والجزيرة الحمراء علي صنقور (29 سنة)، ودبا الحصن نهيان العبدولي (25 سنة)، ولاعب العربي حمد إبراهيم، وأيضاً لاعب دبا الفجيرة راشد محمد الخديم، ولاعب الذيد حمدان عبدالرحمن العبيدلي».

بيئة مساعدة

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي معتز عبدالله، أن «نجاح فكرة دعم المنتخب من دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى خلق بيئة فنية وتنظيمية مساعدة لمدرب المنتخب الوطني البرتغالي بينتو».

وقال: «لا يمكننا أن نجزم بأن اللاعبين الموهوبين يتواجدون فقط في دوري المحترفين، بل على العكس التجارب السابقة تؤكد أن أندية الدرجة الأولى تضم في صفوفها لاعبين مواطنين موهوبين، لذلك علينا بداية أن نصحح هذا المفهوم لكي نعطي لاعب (الأولى) الثقة بنفسه بأنه قادر على الانضمام للمنتخب، وإذا ما قدم أفضل عطاء يمكن دعوته إلى الأبيض الإماراتي».

وتابع: «المدرب بينتو أثبت في المرات السابقة أنه يركّز على المواصفات الفنية أكثر من السير الذاتية ولاعبي الأندية الجماهيرية، ما يُعد فرصة تاريخية للاعبي دوري الدرجة الأولى، لكن ذلك بحاجة إلى توفير تغطية إعلامية كاملة لهذه المسابقة، ومنها النقل التلفزيوني المنتظم وأي وسيلة تضع لاعبي الدوري في الواجهة».

منح اللاعبين الفرصة

بدوره، قال مدرب فريق مسافي المغربي إبراهيم بفود: إن «دوري الدرجة الأولى يضم في صفوفه لاعبين مواطنين مميزين، ويملكون إمكانات فنية ممتازة، ولو أنهم حصلوا على فرصة اللعب في دوري المحترفين لكان طريقهم للعب في المنتخب الوطني أقصر من الحالي».

وأضاف: «هناك مشكلة تصادف المواهب المواطنة هي عدم وجود نقل تلفزيوني يمهد للتعرف إلى هؤلاء المواهب، وبالتالي فإن المدرب بينتو غير قادر على التعرف إليهم، كذلك هنالك حاجة ماسة إلى البحث عن اللاعبين ممن هم في أعمار 20 سنة في دوري الدرجة الأولى لزجهم في المباريات لتطويرهم لاكتساب الخبرة والاحتكاك، إذ إن معظم اللاعبين المواطنين الحاليين المتميزين هم في أعمار أعلى من 23 سنة، لذلك فرصتهم صعبة، وبالتالي أقترح دعوة عدد من هؤلاء اللاعبين ومنحهم الفرصة لإثبات وجودهم».

العناصر المهمة المطلوبة من دوري الأولى لدعم المنتخب:

1- النقل التلفزيوني المنتظم لمباريات الدرجة الأولى.

2- تأمين تغطية إعلامية متكاملة الجوانب تسلط الضوء على المواهب.

3- إقامة بعض المباريات المهمة في ملاعب محايدة في أبوظبي ودبي والشارقة.

4- تأمين جوائز من اتحاد كرة القدم أو الرعاة لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل المستويات.

5- تشكيل منتخب من فرق الدرجة الأولى وتوفير مباريات ودية له.

6- أن يقوم مدربو فرق الدوري بمنح اللاعبين المواطنين فرص مشاركة عدة ليتمكنوا من إبراز قدراتهم.

7- تشكيل لجنة في اتحاد كرة القدم لمتابعة ظروف الدوري وتذليل الصعوبات.

8- تقليص عدد اللاعبين المقيمين في دوري الدرجة الأولى.