البطائح يتخطى عقبة كلباء بفوز ثمين

عاد البطائح اليوم بفوز مهم للغاية بنتيجة 1-2 من ملعب كلباء ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، وهو الأول للمدرب الكرواتي غوران توميتش. وتقدم كلباء عن طريق الإيراني، مهدي قائدي في الدقيقة "38"، قبل أن يعود البطائح بقوة إلى المباراة، ويقلب الطاولة على منافسه بهدفين عن طريق مهاجمه، الكاميروني أناتولي أبانغ في الدقيقتين "45+1" و"63". ورفع البطائح رصيده بهذا الانتصار للنقطة 19، فيما ظل كلباء بـ 13 نقطة.