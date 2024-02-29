العين يفوز على «الإعصار» بخماسية.. وخالد عيسى يصاب

واصل العين الضغط على الوصل، بعد أن حقق فوزا مثيرا وبنتيجة كبيرة اليوم على ضيفه حتا بنتيجة «5-3» في افتتاح المرحلة 15 من دوري أدنوك للمحترفين. وبدأت أهداف العين، عن طريق عمير اتزيلي، من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة «21»، ثم عزز سلطان الشامسي تقدم العين بالهدف الثاني، من ضربة رأس «44»، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويُسجل، ثاني أهدافه والثالث لفريقه «45+2». وفي الشوط الثاني وسع كاكو الفارق بإضافة الهدف الرابع من تسديدة ارتطمت في أحد المدافعين وغيرت اتجاهها «47».

وقلص غابرييل دي سواز، الفارق لحتا، مستغلا الخروج الخاطئ للحارس خالد عيسى ليضع الكرة في المرمى، بيد أن العين تمكن من إضافة هدفه الخامس بواسطة البديل يحيى نادر«62». واضطر العين لاستبدال حارسه خالد عيسى، بعدما تأثر بالالتحام مع دي سواز، الا أن مصادر داخل إدارة العين، أكدت أن الحارس الدولي سيجرى أشعة اليوم على الركبة لتحديد مدى قدرته على المشاركته في مباراة النصر السعودي بدوري أبطال آسيا الإثنين المقبل. واستغل حتا نزول الحارس البديل للعين محمد بوسندة، وسجل له سيزار مانزوكي هدفين، الأول من ضربة رأس «87»، والثاني في الدقيقة «90+2».