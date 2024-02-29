طبيب العين يوضح موقف لابا كودجو من مواجهة النصر السعودي

أعلن طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، اليوناني نيكولاس تزوروديس عن الحالة الطبية لثلاثي "الزعيم" الغائبين عن الحصص التدريبية للفريق وعلى رأسهم الهداف التوغولي لابا كودجو إلى جانب كل من جونتاس سانتوس وعيسى خلفان.

وقال في حديثه عبر الحساب الرسمي لنادي العين في منصة "إكس" إن لابا كودجو يعاني من إصابة ستمنعه من المشاركة في مباراة اليوم أمام حتا ضمن الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين وأنهم في الجهاز الطبي يعملون على تكثيف العلاج له حتى يكون حاضراً في مواجهة النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا".

وحول موقف جونتاس، قال الطبيب: "هو لا يعاني من إصابة مزعجة وعلى الأرجح سيكون متاحاً لدخول قائمة الفريق في مواجهة حتا".

وحول تشخيص الإصابة التي تعرض لها المهاجم الشاب عيسى خلفان أثناء مشاركته مع رديف العين أمام بني ياس، ضمن دوري فئة تحت 21 عامًا، أوضح الطبيب اليوناني أنها قطع في الرباط الصليبي".

ويستقبل فريق العين ضيفه حتا في الساعة 05:35 من عصر اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 15 من بطولة الدوري، على أن يواجه النصر السعودي يوم الاثنين المقبل.